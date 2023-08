Hollywoods Krypto-Königin: Der sensationelle Aufstieg des Memecoins Shibie!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Jeder spricht über Shibie, aber was steckt wirklich dahinter? Stellen Sie sich vor, Barbie trifft auf die faszinierende Welt der Memecoins, genauer gesagt auf den Shiba Inu. Dieser Blockbuster-Film hat nicht nur die Kinokassen klingeln lassen, sondern auch die Kryptowährungsmärkte in Aufruhr versetzt. In diesem Beitrag tauchen wir tief in die Welt von Shibie ein, den Coin, der gerade für Schlagzeilen sorgt.

Kombination der Hypes von Barbie mit Shiba-Inu-Memecoins

Der Film war ein großer Erfolg an den Kinokassen und erzielte am 4. August bereits weltweit über 916 Mio. US-Dollar Umsatz. In Deutschland war es der meistgesehene Film des Sommers mit über vier Millionen Besuchern. Der Blockbuster löste auch einen Hype um die Puppe aus, der sich in einem Anstieg der Verkäufe von Barbie-Produkten widerspiegelte. Mit Shibie wird Barbie nun mit einem Shiba-Inu-Memecoin kombiniert.

Memecoins sind Kryptowährungen, die auf Internet-Memes, Tweets, Ereignissen, Trends und mehr basieren sowie inflationäre Fiatwährungen parodieren. Sie haben oft einen humorvollen oder ironischen Charakter und werden meist von einer leidenschaftlichen Online-Community unterstützt. Einige Beispiele für Memecoins sind Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Cowabunga, Wall Street Memes und Evil Pepe.

Shiba Inu ist eine japanische Hunderasse, die durch das berühmte Doge-Meme bekannt geworden ist. Das Meme zeigt ein Foto eines Shiba Inu mit verschiedenen lustigen oder sarkastischen Texten. Es wurde erstmals im Jahr 2010 auf Reddit gepostet und seitdem vielfach im Internet verbreitet.

Der Shiba Inu ist auch das Maskottchen von Dogecoin, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Memecoins. Dogecoin wurde im Jahr 2013 als Witz gestartet, um die damals populäre Bitcoin-Parodie Coinye West zu verspotten. Der Coin nutzt das Doge-Meme als Logo und hat sich jedoch schnell zu einer ernstzunehmenden Kryptowährung entwickelt, die von vielen Prominenten wie Elon Musk, Snoop Dogg und Mark Cuban gelobt wurde. Dogecoin hat auch eine große und treue Fangemeinde, die sich selbst als Shib-Army bezeichnet und oft für wohltätige Zwecke spendet.

Der Shiba Inu ist also ein Symbol für den Humor, die Kreativität und die Solidarität der Memecoin-Community. Er repräsentiert auch die Möglichkeit, dass aus einem einfachen Witz eine ernsthafte und wertvolle Kryptowährung entstehen kann. Der Shiba Inu ist somit ein so bekanntes Symbol in diesem Kryptosektor, weil er die Essenz der Memecoins verkörpert.

Alles Wichtige über den Shibie Coin

Shibie wird als „tänzelnde, hechelnde und geradezu provokante Königin der Kryptowelt“ bezeichnet. Der Coin bringt auf den von männlichen Memes dominierten Markt ein wenig weiblichen Kontrast, während er gleichzeitig für Geschlechtergerechtigkeit sorgt.

Von dem Projekt soll ein fortschrittlicher KI-Chatbot entwickelt werden, welchen die Anwender über Telegram nutzen können. Laut der Website können sich die Nutzer „in spielerisches Geplänkel verwickeln lassen und lustige Erkenntnisse über Shibie gewinnen, und das alles mit der Bequemlichkeit Ihrer bevorzugten Messaging-Plattform!“

Ebenso soll ein optimales Umfeld für Investoren geschaffen werden, indem 20 % der Token für die Liquidität an der DEX verwendet werden. Auf diese Weise kann Slippage unterbunden werden, bei dem es aufgrund von zu wenig Liquidität zu Preisverzerrungen kommen kann.

Überdies werden 10 % der Shibie Coins an den zentralen Kryptobörsen für die Liquidität gesperrt. Dadurch sollen auch andere Investoren einen möglichst einfachen Einstieg erhalten, damit sich Shibie noch leichter verbreiten kann, was sich in der Regel förderlich auf dessen Preis auswirken dürfte. Zudem kann auch das Vertrauen der Investoren durch die höhere Sichtbarkeit und die optimierten Marktbedingungen aufgebaut werden, was sich wiederum förderlich auf die Nachfrage der Shibie Token auswirken könnte.

Einer der wichtigsten Aspekte von Shibie ist jedoch, dass das Projekt eine große Marketingkampagne betreiben will. Durch diese kann nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch das Vertrauen gesteigert werden. Insgesamt sollen 20 % der Gesamtversorgung für PR-Zwecke aufgewendet werden. Die Erfolge lassen sich bereits jetzt sehen, denn viele Personen auf Twitter, YouTube und einigen Internetseiten haben bereits positiv über den Shibie Coin berichtet. Umso beeindruckender ist dies in Anbetracht dessen, dass das Projekt erst kürzlich gestartet wurde.

Wie hoch kann der Shibie Preis steigen?

Im Vorverkauf können 60 % der Token für einen Preis von 0,000167 $ erworben werden. Auf diese Weise soll über den Vorverkauf das Finanzierungsziel in Höhe von 999.999 $ erreicht werden. Damit kommt Shibie dann nach dem Abschluss des Presales auf eine Marktkapitalisierung von 2,5 Mio. $.

Im Vergleich zu einigen anderen Memecoins ist dies besonders niedrig und bietet somit Spielraum für Kursanstiege. So konnte der männliche Shiba Inu Coin seit seiner Listung um mehr als 702.500 % steigen, wobei es beim Allzeithoch sogar über 8.766.005 % waren.

Von Shibie gibt es insgesamt 10 Mrd. Token, sollte der Coin dieselbe Marktkapitalisierung von Shiba Inu in Höhe von 5.526.320.214 $ erreichen, so könnte der Token auf 0,55 $ ansteigen und daher einen Anstieg von 329.899 % verzeichnen.

