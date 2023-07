Hongkongs aufregende Transformation: Vom Blockchain-Skeptiker zum führenden Web3-Hub

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer beeindruckenden Kehrtwende hat Hongkong seine Haltung gegenüber Kryptowährungen und Web3 geändert und ist nun bereit, sich in das nächste große Epizentrum für digitale Innovation zu verwandeln. Wie hat sich diese unglaubliche Transformation vollzogen und was sind die treibenden Kräfte hinter diesem radikalen Wandel? Tauchen Sie mit uns ein in die packende Geschichte von Hongkongs Reise ins Web3-Universum.

Hongkongs vom Kryptokritiker zum Kryptobefürworter

Im Jahr 2018 sah es für Kryptowährungen in Hongkong noch düster aus. Die Regierung schränkte den Handel von Kleinanlegern mit digitalen Vermögenswerten ein, was viele als klares Signal gegen die Krypto-Industrie deuteten.

Jedoch ergab sich eine Periode politischer Turbulenzen, die zu einem Talentexodus geführt hat. Hinzu kam der Umschwung der Wirtschaft. Nach einem Jahr der Stagnation im Jahr 2022 sieht Hongkong in einer Krypto-freundlichen Haltung die Chance, seine Wirtschaft wiederzubeleben. Die Stadt hat erkannt, dass es einen dringenden Bedarf an einer Neuorientierung gibt, um mit anderen aufstrebenden Finanzzentren wie Singapur Schritt halten zu können.

Denn während Singapur die Position Hongkongs als Top-Finanzplatz in Asien herausfordert, gibt Hongkong nicht klein bei. Die Stadt nimmt Singapurs engagierte Krypto-Regulierung als Ansporn, um sich als ein globales Krypto- und Web3-Zentrum zu etablieren.

Hongkongs Weg zur schnellen Web3-Adoption

Nun hat sich in Hongkong die Wahrnehmung geändert. Die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) setzte im Juni 2023 eine neuen Lizenzierungsregelung in Kraft, die alle Kryptobörsen lizenzieren wird, bevor sie in der Stadt operieren dürfen. Erworben werden können die Lizenzen für 20 bis 200 Millionen Hongkong Dollar oder umgerechnet 2,34 bis 23,38 Mio. Euro.

Seit dem 1. Juni 2023 eröffnen die Kryptobörsen den Kleinanlegern den Zugang, nachdem es zuvor nur illegal mit VPN (Virtual Private Network) über ausländische Handelsplätze möglich war. Vorher war es lediglich Anlegern mit mehr als 1 Mio. US-Dollar erlaubt. Jedoch ist das Angebot beschränkt, da die Kryptowährungen bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, wie Relevanz, Marktkapitalisierung und Listung in 2 wichtigen Indizes.

Hinzu kommen viele Veranstaltungen wie das HK Web3 Festival und das 2023 Global Digital Economy Web3.0 Summit Forum sowie die Gründung des Institute of Web 3.0 Hong Kong. All dies sind Beispiele für Hongkongs Anstrengungen, sich als globales Web3-Zentrum zu positionieren.

Hongkong hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als eine der fortschrittlichsten Städte in Asien erarbeitet, und jetzt hat sie ein neues Ziel vor Augen: Ein globaler Hub für Web3-Technologie zu werden. Nach einer vorsichtigen Haltung gegenüber Kryptowährungen und Blockchain-Technologie hat sich Hongkong dazu entschlossen, eine Führungsrolle in der Web3-Revolution zu übernehmen.

So äußerte sich der Finanzminister von Hongkong, Paul Chan Mo-po. Er betonte die hohen Prioritäten, die Hongkong den virtuellen Vermögenswerten und dem Web3-Ökosystem beimisst, und hob die Bemühungen der Regierung hervor, ein unterstützendes Umfeld für Krypto-Unternehmen zu schaffen.

Jetzt frühzeitig in Web3-Massenadaption investieren!

Chinas konservativere Haltung gegenüber Krypto öffnet Türen für Hongkong

Es ist nicht zu leugnen, dass die Meinungen in Asien geteilt sind, wenn es um Kryptowährungen geht. In China wurde 2021 ein vollständiges Verbot von Kryptowährungen umgesetzt, und Indien hat ähnliche Bestrebungen. Dennoch hat China auch in Zhengzhou 1,5 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung des Metaverse investiert, wobei noch weitere 7 Mrd. US-Dollar folgen sollen. Ebenso wurde für Peking ein Web3-Whitepaper veröffentlicht.

Während Hongkong sein Engagement in der Web3-Welt verstärkt, hat das benachbarte China seinen konservativen Kurs gegenüber Kryptowährungen nur bedingt geändert. So hat die vollständige Verbannung von China zu einer beispiellosen Gelegenheit für Hongkong geführt, als attraktiver Standort für Krypto-Unternehmen zu glänzen.

In ähnlicher Weise hat die regulatorische Unsicherheit in den USA und Europa Raum für Hongkong geschaffen, um in die Lücke zu springen. Die kontinuierlichen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Wertpapieraufsichtsbehörden sowie prominenten Krypto-Plattformen und Token haben zu einer verstärkten Unsicherheit in der Branche geführt.

Jetzt frühzeitig in neuartiges VR-Metaverse investieren!

Hongkongs ambitionierter Weg zur Web3-Dominanz

Hongkong hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um seine Vision eines globalen Web3-Hubs zu verwirklichen. Zu den wichtigsten Investitionen gehört die Zusage von 50 Millionen HKD (6,4 Millionen USD) im Haushaltsjahr 2023/24 zur Förderung des Web3-Ökosystems der Stadt. Aber auch eine Aufklärungskampagne von der Polizei des Metaverse.

Die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) setzt auch voraus, dass sich alle Kryptowährungsbörsen lizenzieren, bevor sie in der Stadt operieren dürfen. Dieser Schritt ist ein entscheidender Aspekt der Stadt, um sich als attraktiver Standort für digitale Währungsfirmen zu positionieren, da er eine klare und unterstützende regulatorische Umgebung schafft.

Dabei haben sich bereits Unternehmen wie OSL Crypto und Hashkey die Genehmigung der SFC gesichert, als lizenzierte virtuelle Vermögenshandelsplattform zu operieren, wobei viele weitere Anträge erwartet werden.

Die wachsende Kryptoindustrie in Hongkong

In den letzten 12 Monaten hat Hongkongs Cyberport einen bemerkenswerten Zuwachs an 150 Krypto-Firmen erlebt. Dabei handelt es sich um das Tech-Ökosystem, welches die Entwicklung fortschrittlicher Technologien vorantreiben soll. Bisher kommt Cyberport schon auf 1.900 Unternehmen, zu denen auch sechs Einhörner gehören. Bisher haben beispielsweise Animoca Brands, OKX, Gate.io, Huobi, KuCoin und Bitget ihr Interesse bekundet.

Zudem wird Cyberport auch mit 50 Mio. CNY oder umgerechnet 6,32 Mio. Euro unterstützt, um das Web3 voranzutreiben. Mit der Unterstützung der Regierung und der Zunahme von Unternehmen, die in Lizenzen für Kryptowährungen investieren, ist Hongkong gut positioniert, um von einem Web3-Hub zu profitieren.

Gleichzeitig nimmt Hongkong eine nuancierte Haltung gegenüber Stablecoins und DeFi ein. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) hat deutlich gemacht, dass Stablecoins durch hochwertige, liquide Vermögenswerte abgesichert sein müssen, und die SFC ist der Ansicht, dass DeFi reguliert werden sollte. Zudem wurde der erste Stablecoin aus Hongkong mit Bindung an den US-Dollar veröffentlicht.

Jetzt in neuartiges Business-Metaverse investieren!

Fazit

Hongkong steht an der Schwelle zu einer bedeutenden Transformation. Mit einer Krypto-freundlichen Haltung und massiven Investitionen in den Sektor positioniert sich die Stadt als ein führender Player in der Web3-Revolution. Wenn Hongkong die Balance zwischen Innovation und Anlegerschutz halten kann, könnte es eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung seiner Wirtschaft spielen und sich als pulsierendes Zentrum für diese neueste Technologie etablieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses ambitionierte Vorhaben entfalten wird, aber eins ist sicher: Die Augen der Welt werden auf Hongkong gerichtet sein.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.