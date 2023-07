Hype um künstliche Intelligenz: Nach ChatGPT geht dieser KI-Coin durch die Decke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit OpenAI seinen Sprachbot ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt hat, ist der Hype um künstliche Intelligenz ungebremst. Den ersten Schock haben die meisten inzwischen zwar verarbeitet, dennoch ist das Thema seitdem allgegenwärtig. Die einen sind begeistert und sehen die Möglichkeiten, die durch KI auf uns zukommen, die anderen fürchten ihren Arbeitsplatz oder Schlimmeres. Ganz egal, wie man dazu steht, sicher ist, dass KI unseren Alltag in nächster Zeit immer mehr beeinflussen wird und sowohl Aktien als auch Coins in diesem Bereich stark von dieser Entwicklung profitiert haben und wahrscheinlich auch noch werden. Vor allem ein Krypto-Startup scheint nun den idealen Anwendungsfall gefunden zu haben.

Nach der Veröffentlichung von ChatGPT sind die Gemüter schnell überhitzt. Während einige grenzenlose Möglichkeiten darin sehen, dachten andere, dass ihr Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist und sie bald von einer Maschine ersetzt werden. Inzwischen weiß man, dass die Suppe nicht ganz so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Zwar sind die Leistungen des Sprachbots beeindruckend, um Menschen emotional abzuholen fehlt es aber noch weit. Zumindest bis jetzt.

Dabei wäre das Ausblenden von Emotionen vor allem im Kryptohandel oft eine wichtige Fähigkeit, die den meisten Tradern fehlt und deshalb oft zu Verlusten führt. Nicht umsonst bekommt man auf sämtlichen Brokern und Kryptobörsen bei der Registrierung immer den Hinweis, dass 80 % der User Geld verlieren. Eine datenbasierte Analyse ist bei der Flut an Daten, die es zu berücksichtigen gibt, oft schwierig und Emotionen stehen den meisten beim Trading eher im Weg, als dass sie hilfreich wären. Hier kommt yPredict ins Spiel.

yPredict setzt auf KI beim Krypto-Trading

Künstliche Intelligenz ist hervorragend darin, riesige Datenmengen zu verarbeiten, Muster zu erkennen und bei Bedarf Alarm schlagen, wenn sich eine Anomalie ergibt oder ein Ereignis eintritt, das man vorher definiert hat. Auch Emotionen stehen der Technologie nicht im Weg. Mit yPredict kommt nun eine Krypto-Trading-Plattform, die diese Vorteile nutzt und für ihre User zugänglich macht.

Die künstliche Intelligenz hinter yPredict wurde mit unzähligen Charts und Daten aus dem Krypto-Handel angelernt und erkennt nun zahlreiche Chartmuster und Indikatoren aus der technischen Analyse, die gerne verwendet wird, um mögliche Kursbewegungen vorherzusagen. Wird ein bestimmter Indikator erreicht oder zeichnet sich ein Muster am Chart eines Coins ab, das einen guten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt nahelegt, werden entsprechende Signale an die Trader ausgesendet. Damit soll yPredict seinen Usern zu besseren Renditen und datengestützten Analysen verhelfen.

$YPRED – Der native Token von yPredict

yPredict kommt mit einem eigenen Token, der in erster Linie benötigt wird, um die Abonnementgebühren der Plattform zu bezahlen. Der Service von yPredict für bessere Analysen und Kursprognosen wird in 3 Stufen erhältlich sein, wovon 2 kostenpflichtig sind. Eine kostenlose Version soll Trafic auf die Plattform bringen und Usern bereits erste Möglichkeiten zeigen, zwei Premium-Modelle werden mit dem $YPRED-Token verrechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält.

Damit dürfte der $YPRED-Preis deutlich ansteigen, wenn sich die Plattform mittel- und langfristig durchsetzt und Trader tatsächlich von besseren Ergebnissen durch KI-gestützte Prognosen und Handelssignale berichten. Holder des $YPRED-Tokens erhalten außerdem 10 % der Gebühren, die auf der Plattform eingenommen werden, anteilig als Rewards zurück. So haben $YPRED-Inhaber die Möglichkeit, sich ein passives Einkommen aufzubauen.

Auch KI-Entwickler, die ihre Prognose- und Analysemodelle auf der Plattform zur Verfügung stellen, können sich ein passives Einkommen aufbauen, indem sie gut performende Modelle zum Verkauf anbieten. Führen diese zum gewünschten Erfolg, können Entwickler, die sie zur Verfügung stellen, davon ausgehen, dass sie auch regelmäßig von der Community gekauft werden und somit das Einkommen aufbessern.

Investoren decken sich mit $YPRED ein

Für die Finanzierung der Plattform wird der $YPRED-Token bereits im Vorverkauf angeboten. Der Presale läuft in mehreren Phasen, wobei jede neue Stufe mit einer Preiserhöhung einhergeht, was einen besonderen Vorteil für frühe Einsteiger bedeutet. Das Angebot nehmen Investoren, die von dem Konzept hinter yPredict überzeugt sind, auch gerne an. Die Tatsache, dass im Presale schon mehr als 3 Millionen Dollar eingenommen wurden, spricht für sich.

Aktuell ist $YPRED noch für 0,10 Dollar erhältlich, während der Listing-Preis an den Kryptobörsen bei 0,12 Dollar liegen wird, sodass diejenigen, die in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen, bis zum Handelsstart schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass es nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell zur Kursexplosion kommen kann. Renditen von weit mehr als 1.000 % sind nach erfolgreichen ICOs (Initial Coin Offerings) keine Seltenheit.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

