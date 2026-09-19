Bitcoin, Ethereum und Co. im Rally-Modus: SEC öffnet Tür für tokenisierte US-Aktien - Signal für Strategy?

Im Aufwind

19.09.26 10:25 Uhr

Bitcoin und Co. legen kräftig zu. Rückenwind kommt von der US-Börsenaufsicht SEC, die mit einer neuen Ausnahmeregelung den Handel mit tokenisierten US-Aktien ermöglicht.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin lag laut CoinMarketCap zuletzt bei rund 81.055 US-Dollar und damit kräftige 4,4 Prozent im Plus. Indes steigt der Ethereum-Kurs auf etwa 2.627 US-Dollar nach oben (+5,67 Prozent), während der Ripple-Kurs um 6,36 Prozent auf 1,41 US-Dollar zulegt. Auch Solana gewinnt stellenweise 5,59 Prozent auf 111,58 US-Dollar.

Damit werden die Verluste, die infolge der gescheiterten Abstimmung über das Vorantreiben des Clarity Acts und der Fed-Zinsentscheidung entstanden waren, zu einem großen Teil wieder ausgeglichen.

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SEC öffnet Tür für tokenisierte US-Aktien

Für Rückenwind am Kryptomarkt sorgen neue Signale der US-Börsenaufsicht SEC. Eine auf fünf Jahre befristete „Innovation Exemption“ ermöglicht unter bestimmten Bedingungen den Handel mit tokenisierten US-Aktien über zugangsbeschränkte Handelsplattformen, die auf automatisierten Market Makern und Liquiditätspools basieren. Die Regelung könnte die Verbindung von klassischen Kapitalmärkten und Blockchain-Infrastruktur vorantreiben.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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