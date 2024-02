Immutable Kursprognose: Folgt nun 50 % Anstieg für besten GameFi-Coin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zuge der Renaissance des Play-to-Earn-Bereichs hat GameFi eine enorme Nachfrage verzeichnet und sich zum aktivsten Kryptosektor entwickelt. Der Grund dafür liegt in den einzigartigen Vorteilen, von denen die Spieler profitieren können. Immutable ist derzeit der führende GameFi-Coin und konnte in den vergangen sieben Tagen um über 30 % steigen, wobei der IMX-Token allein heute um beeindruckende 16 % zulegte. Was hinter dieser starken Rallye steht und wie sich IMX in Zukunft entwickeln könnte, wird nun in der folgenden Immutable Kursprognose aufgezeigt.

So hat sich die Gaming-Layer-2 Immutable zuletzt entwickelt

Immutable zkEVM Mainnet Early Access is live!



The future of gaming is here with the launch of Immutable zkEVM Mainnet, powered by @0xPolygon.



Immutable zkEVM is an ecosystem that empowers games to thrive. It offers massive scalability, smart contract compatibility, and gas-free… pic.twitter.com/zSrUOwnsQo — Immutable (@Immutable) January 29, 2024

Am 29. Januar startete die neu entwickelte Chain zkEVM ihren frühen Zugang. Allerdings besteht der Zugriff bisher nur für eine Auswahl von Gamestudios und Partner. Die Einführung soll in Phasen stattfinden, wobei als Nächstes die Integration des Type 1 Prover geplant ist. Ebenso soll am 27. Februar ein Upgrade durchgeführt werden, welches die Verlässlichkeit und Stabilität verbessert. Die Updates sollen alle noch im aktuellen Jahr durchgeführt werden.

Ebenso wurden von dem Gaming-Research und Beratungs-Unternehmen Naavik eine Liste mit den am meisten antizipierten Web3-Spielen des Jahres 2024 erstellt, auf welcher sich nur Titel von Immutable wiederfinden. Dazu zählen Illuvium, Metalcore, Blocklords und Guardians.

Bemerkenswert ist auch, dass in dem Bericht „Crypto Theses 2024“ von Messari erwähnt wurde, dass Immutable und Polygon zusammen 70 % des GameFi-Marktanteils ausmachen sollen. Allerdings wurde auch betont, dass es derzeit schwer ist, eine genaue Zahl zu nennen.

Das Web3-Gaming-Ökosystem von Immutable expandiert zudem kontinuierlich. So wurde erst eine neue Partnerschaft mit Symbio Creatives aufgebaut, wobei dessen Game FuseWars nun auf der Blockchain von Immutable gestartet werden soll. Überdies wird das Spiel Mhaya von Firestone Global auf die zkEVM gebracht werden. Hinzu kommt das Hunters On-Chain von Boom Land Games, welches auf die Chain migriert.

Laut dem Mitgründer von Immutable, Robbie Ferguson, wurde in den vergangenen 6 Wochen eine besondere Outperformance im Gaming, Gaming-Investments und Gaming-Tokens gesehen. Ebenfalls hebt er hervor, dass sich der GameFi-Markt noch am Anfang befindet.

Mittlerweile sollen Teams, welche vor 2 Monaten noch keine Finanzmittel aufnehmen konnten oder dabei Probleme hatten, jetzt wesentlich leichter Gelder erhalten. Indessen werden die Deals 5-10x schneller als zuvor abgeschlossen. Bemerkenswert seien auch die vielen Start-ups und Indie-Studios, welche sich nun mit der Entwicklung beschäftigen.

Web3 gaming is here to stay. pic.twitter.com/xqlWEig3OC — Immutable (@Immutable) February 8, 2024

Die nächsten 100 Mio. Web3-Nutzer könnten durch die Blockchainspiele in das Web3 gebracht werden, was seiner Meinung nach sogar über Nacht geschehen könnte.

Jetzt frühzeitig in viralen P2E-Coin investieren!

Immutable Kursentwicklung und Chartanalyse

Immutable befindet sich aktuell mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 3,73 Mrd. USD auf Platz 25 der größten Blockchains von CoinMarketCap. Im Bereich des GameFi ist IMX derzeit sogar auf dem ersten Platz, wobei die nächsten Coins im Ranking weniger als halb so große Marktkapitalisierungen haben. Dies zeigt die führende Position von Immutable.

Ein negativer Faktor von IMX liegt in der besonders hohen Inflationsrate, welche während der vergangenen 12 Monate bei 97,61 % lag. Zudem wurden bisher erst 67,77 % der insgesamt 2 Mrd. IMX-Token emittiert. Aus diesem Grunde müssen Investoren bei Immutable noch eine höhere Inflationsrate in der nächsten Zeit einplanen, welche den Wert der übrigen Coins verwässern kann.

Seit dem Tief zu Beginn des Jahres 2023 konnte IMX um beeindruckende 628,5 % steigen und dabei Bitcoin und viele andere Kryptowährungen in den Schatten stellen. Innerhalb des vergangenen Jahres hat Immutable 85 % der Top 100 der Kryptowährungen outperformt. Dennoch befindet sich der führende GameFi-Coin 71 % von seinem Allzeithoch bei 9,50 USD entfernt und notiert bei einem Preis von 2,76 USD.

Zuletzt konnten durch die Anstiege die beiden wichtigen Fibonacci-Retracements des längeren Aufwärts- und Abwärtstrends bei 2,1548 und 2,5286 USD erfolgreich überwunden werden. Nun steht noch der horizontale Widerstand bei 2,8438 USD im Wege. Sollte dieser nachhaltig durchbrochen werden, dürfte der Anstieg bis 3,2784 USD gehen. Danach befindet sich die nächste Widerstandszone im Bereich zwischen 3,7272 und 4,0725 USD.

Jetzt in bahnbrechendes P2E-Projekt investieren!

Immutable Kursprognose

Als ein Gaming-Ökosystem, auf dem auch viele andere Spielestudios und Publisher ihrer Spiele veröffentlichen, kann Immutable wesentlich leichter skalieren. Somit kann das Angebot auch stärker diversifiziert werden, was wiederum die Chancen steigert und die Risiken streut. Im Vergleich zu den niedrigen Erfolgsquoten von Einzelspielen bietet Immutable eine besonders interessante Investmentoption und sollte in ein gut diversifiziertes Krypto-Portfolio aufgenommen werden.

Ebenfalls förderlich hat sich die hohe Aktivität an einzigartigen Wallets im GameFi-Bereich bemerkbar gemacht. Denn diese erzielen bereits seit Jahren die höchste Aktivität im gesamten Kryptobereich. Dies untermauert die These von Ferguson, dass die nächste Web3-Massenadaption vermutlich vom Gaming-Markt ausgehen wird.

Langfristig ist Immutabel, als das nach Marktkapitalisierung führende Web3-Gaming-Projekt, für den Megatrend Play-to-Earn mit seinem Passport und anderen Diensten gut aufgestellt. Die enorme Zunahme der Nachfrage nach Videospielen im Vergleich zu Musik und Filmen zeigt dabei, welche zunehmende Bedeutung dieser Markt erhält.

Zudem könnte dieser Umstand noch einmal mehr durch Weiterentwicklungen des Metaverse und anderer Technologien sowie möglicherweise steigenden Arbeitslosigkeit aufgrund von KI und Robotern an Bedeutung zunehmen, wie es der Doktor und Astrologe Dr. Niederwiese auch prognostiziert hat.

Jetzt in nächste Generation des P2E investieren!

Gaming is bigger than music, movies, and TV combined.



It's compounding 10% year on year.



The $100bn a year spent "renting" items is going to turn into a trillion dollar ownable economy.



All of it will be built on web3. pic.twitter.com/TQz6xxa8hx — Robbie Ferguson 🅧 | Immutable (@0xferg) June 30, 2022

Meme Kombat bringt GameFi ins disruptive KI-Zeitalter

Ein weiteres bemerkenswertes GameFi-Projekt ist das virale Meme Kombat, welches schon nach kurzer Zeit eine enorme Reichweite und hohe Finanzierungssumme im Presale in Höhe von mehr als 8,5 Mio. USD erzielt hat. Denn es will mithilfe von bahnbrechenden KIs die monotonen und langweiligen Wiederholungen von Videospielen der Vergangenheit angehören lassen. Stattdessen soll durch einen besonderen Abwechslungsreichtum ein noch fesselnderes Spielerlebnis geboten werden.

Entwickelt wird eine Kampfarena im Stil des international beliebten Kult-Spiels Mortal Kombat. In dieser treten die ikonischen Meme-Charaktere in legendären Schlachten gegeneinander an, um sich attraktive Belohnungen zu verdienen. Ebenso beinhaltet es auch eine Wettfunktion, mit welcher auf die Ausgänge der unterschiedlichen Kämpfe gesetzt werden kann. Die Wetteinsätze können auch mit den gestakten Coins getätigt werden, sodass die Nutzer gleich doppelt verdienen können.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Memecoins hat das Team von Kryptoexperten jedoch seine Identität preisgegeben und den Code von den Krypto-Sicherheitsspezialisten von Coinsult überprüfen lassen. Dies unterstreicht die Seriosität des GameFi-Projekts, während es gleichzeitig das vereinte Explosionspotenzial der für parabolische Kursanstiege berühmten Memecoins in nur einem Token vereint. Schließlich werden die Gemeinschaften der unterschiedlichen als Community-Coins bekannter Memetoken angesprochen.

Aufgrund des großen Ansturms der Investoren, welche sich noch das Vorverkaufsangebot mit attraktiven Konditionen sichern wollen, sind nun nur noch Token im Wert von weniger als 1,5 Mio. USD verfügbar. Ein Grund dafür liegt neben den Buchgewinnen durch Vorverkaufspreiserhöhungen vor allem in der hohen Staking-Rendite, die aktuell noch bei hohen 110 % pro Jahr liegt. Das besondere Alleinstellungsmerkmal hat die Investoren dazu veranlasst, dass sie 80 % der gekauften Coins gestakt haben, was auf das große Vertrauen dieser schließen lässt und gleichzeitig Kursexplosionen bei der ersten Listung begünstigt.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

