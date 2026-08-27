DAX 26.315 +0,1%ESt50 6.455 -0,3%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,35 +2,5%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 68.452 +0,9%Euro 1,1647 -0,0%Öl 87,7 -0,2%Gold 4.596 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Impulsarmer Handel

Darum zeigt sich der Eurokurs kaum bewegt

Darum zeigt sich der Eurokurs kaum bewegt

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7.83 CNY -0.01 CNY -0.07 %
Charts | News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0.86 GBP 0.00 GBP 0.07 %
Charts | News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9.13 HKD 0.00 HKD -0.05 %
Charts | News
EUR/JPY (Euro-Yen)
185.62 JPY -0.01 JPY -0.01 %
Charts | News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD -0.05 %
Charts | News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1654 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1669 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Eine bessere Konsumstimmung in Deutschland konnte die Kurse im frühen Handel nicht bewegen. Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag dürften wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt für etwas mehr Bewegung sorgen.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind seit vielen Wochen auf einem niedrigen Niveau, "sodass sich davon keine Schwäche bezüglich des Beschäftigungsaufbaus ableiten lässt", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Im weiteren Handelsverlauf richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Treffen von Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole. Das Treffen beginnt zwar schon am Abend, die Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh wird aber erst am Freitag erwartet.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen.studio / Shutterstock.com, zimmytws / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.