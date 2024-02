In der Zukunft von AR/VR könnte 5th Scape (5SCAPE) das beste Projekt sein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

5th Scape (5SCAPE) könnte das beste Projekt sein, in das Anleger investieren können, wenn diese glauben, dass AR und VR für die weltweite Einführung reif sind.

Der AR/VR-Gaming-Sektor im Kryptowährungsmarkt ist voller Projekte, die das Potenzial für weltweiten Erfolg haben. Diese spezielle Nische entwickelt sich allmählich zu einer greifbaren Realität, angetrieben durch kontinuierliche Fortschritte bei wichtigen Technologien, bei denen Kryptowährungen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieser Transformation spielen.

Mit der Entstehung von 5th Scape (5SCAPE), einem hochmodernen Ethereum-Projekt, ist die Möglichkeit eines bedeutenden Durchbruchs wahrscheinlicher. Dieses Projekt stellt neue Ideen vor, die das Potenzial haben, immersive Erlebnisse zu revolutionieren und uns möglicherweise in eine neue Ära zu führen.

Hier gehen wir auf die Hauptmerkmale des 5SCAPE-Projekts ein und informieren über den Vorverkauf.

5th Scape verfügt über eine Vielzahl von Funktionen

5th Scape hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Bereiche Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) einzutauchen, mit dem Ziel, das weltweit erste AR- und VR-Ökosystem zu etablieren, das die klügsten Köpfe der Branche vereint. Mit einer weitreichenden Vision, die VR-Spiele, Hardware und Animationen umfasst, hat das Team eine umfassende Strategie entwickelt, um diese Vision in die Tat umzusetzen.

Die Gewährleistung einer umfassenden Zugänglichkeit und Kompatibilität mit vorhandenen Headsets und Hardware ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von 5th Scape. Um dies zu erreichen, widmet sich das Team der Entwicklung zahlreicher VR-Spiele, die nahtlos mit beliebten Headsets wie Oculus Rift und Meta Quest 3 funktionieren. Darüber hinaus sind Pläne im Gange, sich mit der Entwicklung eines eigenen VR-Headsets und AR-Gaming-Stuhls zu befassen.

Was die Entwicklung spezifischer VR-Spiele betrifft, hat das Team derzeit einige Titel bekannt gegeben, darunter Cage Conquest, Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter. Insbesondere Cage Conquest, bei dem es um Kampfsportarten geht, ist als erstes Spiel von Bedeutung, dessen Veröffentlichung voraussichtlich für das zweite Quartal 2024 geplant ist.

Was den Vorverkauf betrifft, so weist der Token des Projekts vielversprechende Eigenschaften auf, die auf eine erfolgreiche Initiative hinweisen. Personen, die umfassendere Informationen über das Projekt erhalten möchten, können die Website erkunden, die eine Fülle aufschlussreicher Details bietet.

Nicht den 5SCAPE-Token verpassen

Das Herzstück des gesamten Ökosystems ist der 5SCAPE-Token, der als zentrales Element und als Treibstoff für verschiedene Interaktionen dient. Dieser fungiert als universelle Währung, die für alle 5thScape-Spiele, Hardwareprodukte und den Entwicklermarkt gilt. Dieser Token ist das bevorzugte Zahlungsmittel für den Zugriff auf 5thScape-Spiele und die Erleichterung von In-Game-Transaktionen und bietet Token-Inhabern exklusive Rabatte im Vergleich zu alternativen Zahlungsmethoden.

Inhaber des 5SCAPE-Tokens haben außerdem die Möglichkeit, sich am Staking zu beteiligen und durch die aktive Teilnahme am Projekt Belohnungen zu verdienen. Darüber hinaus beabsichtigt das 5thScape-Team, Token-Inhabern die Möglichkeit zu geben, die Projektentwicklung zu beeinflussen. Denn diesen wird es ermöglicht, über die Mittelzuweisung für Marktplatzprojekte abzustimmen und so die Beteiligung der Gemeinschaft an wichtigen Entscheidungen zu fördern.

Werfen wir nun einen Blick in die Tokenomics von 5SCAPE: Das Projekt verfügt über ein Gesamt-Token-Angebot von 5,21 Milliarden. Mit dem 5thScape-Vorverkauf sollen 80 % der gesamten 5SCAPE-Tokens freigegeben werden, um bis zu 15 Millionen US-Dollar zu sammeln. Der Vorverkauf findet in 12 Phasen statt, wobei der aktuelle Preis 0,00187 $ beträgt und in der 12. Phase bei 0,0087 $ endet. Der Listing-Preis wurde auf 0,01 $ festgelegt. In der kommenden Phase wird es einen Preisanstieg auf 0,00215 $ geben.

Die restlichen 20 % der Token werden anderen wichtigen Prioritäten zugewiesen. Zehn Prozent sind für die Börsenliquidität vorgesehen. Der Erwerb von Token während des Vorverkaufs folgt einem Plan, wobei 40 % der erworbenen Token beim 5SCAPE-Token-Generierungsereignis freigeschaltet werden, während der verbleibende Teil acht Wochen lang gesperrt bleibt. Einsatzprämien für Vorverkaufs-Tokens werden nach 8 Monaten freigeschaltet.

Fazit

5th Scape (5SCAPE) ist ein Projekt mit starkem Potenzial, das die schnell wachsende VR- und AR-Landschaft maßgeblich prägen könnte. Mit einer Vielzahl ehrgeiziger Ziele ist 5th Scape strategisch positioniert, um in diesem Sektor eine deutliche Präsenz aufzubauen. Anleger können jetzt den 5SCAPE-Vorverkauf erkunden und sich aktiv an den sozialen Kanälen des Projekts beteiligen.

