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Bitcoin Mitte Juni nahe der 65.000 US-Dollar-Marke: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net konsolidiert

17.06.26 18:29 Uhr
Top 10 Crypto ETP Performance-Update | Krypto-Investment von CoinShares und finanzen.net | Einfach und smart in Kryptowährungen investieren | finanzen.net

Der Iran-Deal bringt Erleichterung an die Märkte: Bitcoin erholte sich Mitte Juni auf 65.000 US-Dollar - und mit ihm der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net, der die zehn wichtigsten Kryptos abbildet.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
finanzen.net Top 10 Crypto Index
899,1 PKT -6,6 PKT -0,73%
News|Analysen

Nach einer ausgeprägten Korrektur im Mai und Juni deutet sich eine leichte Stabilisierung am Kryptomarkt an: Bitcoin bewegt sich Mitte Juni wieder zwischen 64.000 und 66.000 US-Dollar. Auslöser ist die Nachricht über ein US-Iran-Friedensabkommen, die für Erleichterung an den Märkten gesorgt hat.

Ein wesentlicher struktureller Treiber des Sektors bleibt gleichwohl intakt: Der CLARITY Act, der den Markt für Kryptowerte erstmals einheitlich regeln soll, nahm im Mai eine zentrale Hürde im US-Senat. Zudem deutet sich eine Beruhigung der Bitcoin-Spot-E­T­F-Abflüsse an – am 12. Juni drehten diese erstmals seit Mitte Mai wieder ins Plus. Bietet die aktuelle Gemengelage damit eine geeignete Einstiegschance in ein marktbreites Kryptoinvestment?

Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net (WKN: A4A50V), der neben Bitcoin neun weitere wichtige Kryptowerte wie Ethereum und Ripple abbildet, erholte sich zum 17.06.2026 auf 8,35 Euro (Schlusskurs). Für spekulative Anleger reduziert der ETP mit einer 86-prozentigen Marktabdeckung das Einzelwertrisiko – eine solide Basis, um am nächsten Krypto-Aufschwung breit aufgestellt zu partizipieren.

 

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Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartals­weise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutend­sten Krypto­­währungen investiert und damit immer ganz nah am Krypto­markt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Krypto­währungen unterlegt.

Übrigens: ETPs („Exchange Traded Products“) sind passive Investment­produkte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unter­kategorie der ETPs darstellen und beispiels­weise die Entwicklung von Aktien­indizes wie dem DAX® abbilden.

 

Über CoinShares
CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

 

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinter­legten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Rendite­punkte verein­nahmen.

 

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen – zu den regulären Handels­zeiten bei XETRA oder Gettex.

  • WKN: A4A50V
  • ISIN: GB00BMY36D37

 

Schon gewusst? Mit einem Sparplan über finanzen.net ZERO können Anleger auch regelmäßig in den Top 10 Crypto ETP investieren – ideal für langfristige Krypto-Investoren. Eröffne Dein kostenloses ZERO-Depot hier mit wenigen Klicks!

So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für speku­lative Krypto-Anleger eine spannende Alter­native ist, um diversi­fiziert in die größten Krypto­­­währungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

Video: Top 10 Crypto: Ganz einfach in Krypto investieren mit dem CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP

 

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketing­mitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Risikohinweis: Diese Marketing­mitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Krypto­währungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für speku­lative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wert­entwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals ver­kraften können.

 

Bildquellen: finanzen.net