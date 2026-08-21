Bitcoin steigt über 75.000 US-Dollar-Marke: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net profitiert

In eigener Sache

21.08.26 06:07 Uhr

Nach dem Rekordhoch 2025 befindet sich Bitcoin seit Monaten in einer Korrektur- und Konsolidierungsphase: Der Kurs pendelte zuletzt um die 65.000 US-Dollar - und mit ihm der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net, der die zehn wichtigsten Kryptowährungen abbildet.

• Der US-Politikprozess zum CLARITY Act und Spot-Bitcoin-ETFs bleibt ein bedeutender Treiber für die zukünftige Entwicklung des Kryptosektors.

• Bitcoin erlebte nach einem starken Jahr 2025 eine Korrektur im Jahr 2026, konnte sich zuletzt aber über die 70.000-Dollar-Marke stabilisieren.

Nach einem fulminanten Kryptojahr 2025 mit Kursen weit über 100.000 US-Dollar ist Bitcoin seit Jahresbeginn 2026 in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen: Hohe Abflüsse aus Bitcoin-ETFs, Kapitalrotation in Künstliche Intelligenz und die makroökonmische Lage haben den Kurs über Frühling und Sommer spürbar unter Druck gesetzt. Anfang August markierte Bitcoin im niedrigen 60.000er-Bereich ein Zwischentief, bevor sich der Kurs zuletzt auf rund 64.000 bis 66.000 US-Dollar stabilisierte - und nun mit dem jüngsten Sprung über die 75.000-Dollar-Marke (Stand: 21.08.2026 09:30 Uhr) ein kräftiges Lebenszeichen sendet.

Krypto-Sektor: Die wichtigsten Wachstumstreiber

Ein wesentlicher struktureller Treiber des Sektors bleibt gleichwohl in Bewegung: Der CLARITY Act, der den US-Markt für Kryptowerte erstmals einheitlich regeln soll, hat im Mai die Zustimmung des Bankenausschusses im US-Senat erhalten. Die finale Abstimmung im Senatsplenum wurde zuletzt auf September verschoben – ein positives Votum gilt weiterhin als möglicher Katalysator für den Sektor. Parallel bleiben Spot-Bitcoin-ETFs ein zentraler struktureller Nachfragefaktor für institutionelles Kapital. Bietet die aktuelle Gemengelage damit eine geeignete Einstiegschance in ein marktbreites Kryptoinvestment?

So reagiert der Top 10 Crypto

Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net (WKN: A4A50V), der neben Bitcoin neun weitere wichtige Kryptowerte wie Ethereum und Ripple abbildet, hat die Korrektur der vergangenen Monate nachvollzogen und notiert zum Monatsultimo Juli bei 8,26 Euro. Die breite Streuung über zehn Kryptowerte mit einer 86-prozentigen Marktabdeckung schützt nicht vor marktweiten Korrekturen wie der aktuellen, reduziert für spekulative Anleger aber das Einzelwert­risiko innerhalb des Krypto-Sektors – eine solide Basis, um am nächsten Krypto-Aufschwung breit aufgestellt zu partizipieren.

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Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartalsweise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutendsten Kryptowährungen investiert und damit immer ganz nah am Kryptomarkt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Kryptowährungen unterlegt.

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investmentprodukte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unterkategorie der ETPs darstellen und beispielsweise die Entwicklung von Aktienindizes wie dem DAX ® abbilden.

Über CoinShares

CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinterlegten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Renditepunkte vereinnahmen.

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen - zu den regulären Handelszeiten bei XETRA oder Gettex.





WKN: A4A50V

ISIN: GB00BMY36D37

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So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für spekulative Krypto-Anleger eine spannende Alternative ist, um diversifiziert in die größten Kryptowährungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Kryptowährungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für spekulative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wertentwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals verkraften können.