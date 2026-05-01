In eigener Sache

Krypto bei einem Anbieter, Aktien beim nächsten? Das geht einfacher. Eröffne deine Wallet bei finanzen.net ZERO und wähle aus 59 echten Kryptos - einfach, sicher und gemeinsam mit deinen Wertpapieren in einem Depot. Ein Broker, ZERO Kompromisse.

In eigener Sache

Zunehmende institutionelle Anerkennung, ständig neue Rekorderwartungen von Analysten - der Kryptomarkt ist gereift und Bit­coin hat sich fest als digitaler Wertspeicher etabliert.Vielleicht überlegst auch du, in Krypto einzusteigen.

Was du dafür brauchst? Einen Anbieter, dem du vertraust.

Einen Anbieter mit günstigen Konditionen und der Möglichkeit, alles an einem sicheren Ort zu verwalten: deinen Einstieg in Bitcoin & co., deine Aktien, deine Geldanlage für die Zukunft. Oder du bist beim Krypto-Trading schon voll dabei - hast aber genug von der Zettelwirtschaft mit mehreren Plattformen und Gebührenmodellen.

Dann ist unser Broker finanzen.net ZERO die richtige Wahl für dich!

Bei finanzen.net ZERO stehen dir inzwischen schon 59 echte Kryptowährungen zur Verfügung - von Bitcoin über Ethereum bis zu diversen Altcoins - rund um die Uhr. Ganz ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads), mit kostenloser Wallet und zentralem Zugriff auf dein gesamtes Portfolio. Und das alles, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen: Verwahrt werden deine Kryptos bei einem von der BaFin beaufsichtigten deutschen Anbieter.

Die Top-Konditionen von finanzen.net ZERO im Überblick

Wähle aus einem wachsenden Angebot an echten Coins (aktuell 59 Kryptowährungen) – und handle sie rund um die Uhr, auch am Wochenende.

– und handle sie rund um die Uhr, auch am Wochenende. Investiere mit einem einzigen Broker in Kryptos, Aktien, Derivate, Fonds, ETFs – oder schon ab 1 € in einen von 10.000 Sparplänen.

– oder schon ab 1 € in einen von 10.000 Sparplänen. Verwalte deine Finanzen zu minimalen Kosten – ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag.

– ohne Depot- oder Verwahr­gebühren, Fremdkosten­pauschalen oder Neben­kosten. Du zahlst nur den Spread und bei Kleinstorders 1 € Mindermengenzuschlag. Trade auf einer nativen und robusten Plattform – und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader.

– und profitiere von vielen innovativen Funktionen für Sparer, Anleger und Trader. Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen bei Trust­pilot – und für die App (je 4,7 Sterne im App Store & Play Store).

– und für die App (je 4,7 Sterne im App Store & Play Store). Überzeuge dich selbst von allen Features von finanzen.net ZERO!

finanzen.net ZERO ist mehrfacher „Kostensieger“ der Stiftung Warentest



Laut Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2025) ist finanzen.net ZERO „Kosten­sieger“ und landet im Vergleich mit allen Online-Bro­kern und Filial­banken ganz vorne. Weitere sehr gute Bewertungen erhielt finanzen.net ZERO von

Finanzfluss (4,4 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 03/2026),

(4,4 von 5 Punkten im Depot-Vergleich, 03/2026), Handelsblatt (Gütesiegel "Beste Online-Broker" und Note "Gut" im Broker-Vergleich, 05/2026) und

(Gütesiegel "Beste Online-Broker" und Note "Gut" im Broker-Vergleich, 05/2026) und Finanztip (Prädikat "Empfehlung" im Wertpapierdepot-Vergleich, 05/2025).

Entdecke finanzen.net ZERO

Profitiere auch du von einem Broker, der deine Anforderungen genau versteht und dir exakt die Tools bietet, die für echte (Krypto-)Trader zählen!

­