Stärkste Spot-ETF-Zuflüsse seit 2025: Bitcoin und Top 10 Crypto ETP halten Erholungsgewinne

In eigener Sache

28.09.26 13:10 Uhr

Nach monatelanger Korrektur meldet sich der Kryptomarkt eindrucksvoll zurück: Bitcoin erreichte im September mit über 87.000 US-Dollar ein Mehrmonatshoch – und mit ihm der Top 10 Crypto ETP von finanzen.net.

• Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net bietet eine diversifizierte, physisch hinterlegte Investitionsmöglichkeit in die wichtigsten Kryptowährungen, inklusive Staking-Rewards, und ist einfach über Börsen wie XETRA handelbar.

• Die Zuflüsse in Spot-ETFs auf Kryptowährungen, inklusive Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP, waren im September mit 2,4 Milliarden US-Dollar die höchsten seit Oktober 2025, was auf anhaltendes Interesse und eine Konsolidierung im Markt hindeutet.

• Der Bitcoin-Kurs erholte sich nach einer Korrekturphase im Frühjahr und Sommer 2026, erreichte Ende August über 80.000 US-Dollar und stieg im September auf über 87.000 US-Dollar, getrieben durch institutionelle Nachfrage und politische Ereignisse.

Nach einer ausgeprägten Korrekturphase im Frühling und Sommer 2026 hat sich Bitcoin eindrucksvoll zurückgemeldet: Rückenwind durch ein vielbeachtetes Krypto-Treffen im Weißen Haus und Anleihe-Rückkäufe des US-Finanzministeriums hoben den Kurs Ende August über 80.000 US-Dollar. Das Scheitern des CLARITY Act im US-Senat Mitte September verdaute der Markt rasch: Hohe Spot-ETF-Zuflüsse und massive Short Squeezes katapultierten den Kurs am 21. September auf über 87.000 US-Dollar – den höchsten Stand seit Januar.

Rekordzuflüsse in Spot-ETFs

Seitdem konsolidiert der Markt geordnet, Bitcoin notiert solide zwischen 80.000 und 85.000 US-Dollar (Stand: 28.09.2026). Grund ist die anhaltende institutionelle Nachfrage: Spot-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche mit rund 2,4 Milliarden US-Dollar den größten Wochenzufluss seit Oktober 2025 und drehten ihre Jahresbilanz ins Plus – auch ETFs auf Ethereum, Solana und XRP zogen Kapital an. Bietet die aktuelle Gemengelage damit eine geeignete Einstiegschance in ein marktbreites Kryptoinvestment?

So reagiert der Top 10 Crypto

Der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net (WKN: A4A50V), der neben Bitcoin neun weitere wichtige Kryptowerte wie Ethereum und Ripple abbildet, markierte am 23. September ebenfalls ein neues Mehrmonatshoch bei 11,68 Euro und hält sich seitdem oberhalb der 11-Euro-Marke (Stand: 28.09.2026). Die breite Streuung über zehn Kryptowerte mit einer 86-prozentigen Marktabdeckung reduziert für spekulative Anleger das Einzelwert­risiko innerhalb des Krypto-Sektors – eine interessante Option, um an künftigen Kursbewegungen diversifiziert zu partizipieren.

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Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartalsweise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutendsten Kryptowährungen investiert und damit immer ganz nah am Kryptomarkt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Kryptowährungen unterlegt.

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investmentprodukte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unterkategorie der ETPs darstellen und beispielsweise die Entwicklung von Aktienindizes wie dem DAX ® abbilden.

Über CoinShares

CoinShares verwaltet mehr als 7,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2025) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinterlegten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Renditepunkte vereinnahmen.

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen – zu den regulären Handelszeiten bei XETRA oder Gettex.





WKN: A4A50V

ISIN: GB00BMY36D37

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So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für spekulative Krypto-Anleger eine spannende Alternative ist, um diversifiziert in die größten Kryptowährungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Kryptowährungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für spekulative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wertentwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals verkraften können.