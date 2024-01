Euro Dollar Kurs: Darum verliert der Euro zum US-Dollar

Industriedaten im Blick

Der Euro hat am Dienstag gegen Mittag gegenüber dem US-Dollar leicht verloren.

Werte in diesem Artikel

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0934 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0946 (Freitag: 1,0921) Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Morgen hatten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im November enttäuscht. Die Fertigung in den Industriebetrieben ist seit Juni ununterbrochen gesunken. Analysten wurden von dem erneuten Rückschlag überrascht: Sie hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Produktion gerechnet.

"Die deutsche Industrieproduktion ist im Sinkflug", resümierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Zusammen mit den fallenden Einzelhandelsumsätzen deute immer mehr auf ein erneutes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im vierten Quartal hin.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt nicht mit größeren Impulse gerechnet, da kaum noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen dürfte "eine anhaltend vorsichtige Grundhaltung dominieren". Demnach halten sich die Investoren vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Donnerstag erwartet werden.

/lfi/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)