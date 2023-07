Euro Dollar Kurs: Darum hält sich der Euro bei 17-Monats-Hoch

Inflation im Blick

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas unterhalb seines am Vortag markierten Höchststands seit Februar 2022 notiert.

Am Morgen mussten für die Gemeinschaftswährung 1,1225 US-Dollar bezahlt werden. Am Vortag hatte der Euro im Hoch etwa einen halben Cent mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1255 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit im Euroraum auf Inflationszahlen. Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht Detaildaten für Juni. Bekannt ist bisher, dass sich die Gesamtteuerung spürbar abgeschwächt hat, die von der EZB besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel allerdings leicht gestiegen ist. Entsprechend wird von der Notenbank auf der Ratssitzung in der kommenden Woche eine abermalige Zinsanhebung erwartet.

