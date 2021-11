Inflationssorgen treiben DAX auf neues Allzeithoch

Den zweiten Tag in Folge hat der deutsche Leitindex DAX gestern ein Rekordhoch markiert. Bis auf 16.104 Punkte ist es in der Spitze bergauf gegangen, ehe dann im Gefolge einer abbröckelnden Wall Street Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende schloss der Index bei 16.040 Punkten nahezu unverändert. Wie geht es weiter und welche wichtigten Schlüsselzonen sollte man im Blick behalten?

