Injective Kurs Prognose 2023: DeFi-Gigant kurz vor dem Durchbruch?

Die Injective Kurs Prognose 2023 könnte eine Überraschung für Krypto-Investoren bereithalten. Werden wir Zeuge eines sprunghaften Anstiegs dieses DeFi-Blockchain-Plattform? Entdecken Sie jetzt in unserer Injectiv Kurs Prognose 2023 die Gründe für die beeindruckende Entwicklung und erfahren Sie, ob sich ein Investment noch lohnt oder man besser Gewinne mitnehmen sollte!

Was ist Injective?

Injective ist eine einzigartige Layer-1-Blockchain-Plattform, die sich auf Web3-Finanzanwendungen konzentriert. Sie bietet Entwicklern eine Fülle von Out-of-the-Box-Modulen, mit denen sie eine Vielzahl komplexer dezentraler Apps (dApps) schnell entwickeln können. Innerhalb des Ökosystems von Injective haben Benutzer dabei einen einzigartigen Zugang zu dezentralen Finanzmärkten, Produkten, Dienstleistungen und Tools. Insgesamt kann Injective als interoperable Smart-Contract-Plattform bezeichnet werden.

Durch die Implementierung von CosmWasm können Smart Contracts nahtlos von allen mit CosmWasm kompatiblen Chains auf Injective migriert werden. Injective wurde mit Cosmos SDK erstellt und verwendet den Tendermint Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, um sofortige Transaktionen auszuführen.

Zudem unterstützt Injective schnelle Cross-Chain-Transaktionen auf den größten Layer-1-Blockchains, darunter Ethereum, Moonbean und IBC-fähige Blockchains wie Cosmos Hub. Das Projekt ist auch mit Wormhole-integrierten Chains wie Solana und Avalanche kompatibel.

INJ ist die native Kryptowährung von Injective und treibt das gesamte Ökosystem an. Sie wird unter anderem für Governance, Wertabschöpfung von dApps, PoS-Sicherheit, Entwickleranreize und Staking verwendet.

Bisher kommt Injective bereits auf 206 Partnerschaften, wobei sich die Anzahl seit Mitte April innerhalb von 3 Monaten von 162 um beeindruckende 27,16 % gesteigert hat. Die Partner stammen aus unterschiedlichsten Kategorien wie Dapps, Tools, Blockchains, Börsen, Interoperabilität, Stablecoins, Metaverse, Wallets und weiteren. Zu Ihnen zählen beispielsweise Binance, Coinbase, Ethereum, MetaMask, Polygon, CoinMarketCap und Ledger.

Was hat den Injective Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Auflistung der Faktoren, welche sich direkt auf Injective beziehen und den Kurs des Tokens in der letzten Zeit am stärksten beeinflusst haben. Alle vorherigen Faktoren in diesem Jahr finden sich in der Injective Kurs Prognose 2023 aus dem April:

NFT-Marktplatz ProtocolTalis

Welcome, Injective Fam



Discover the very first collection on Injective: Zen NFT.



Early access for Ninja Pass holders and full access for all Injective early users



Countdown to the free mint: https://t.co/cxpXfk3bGA pic.twitter.com/YGJ8JSt85Q — Talis Protocol (@ProtocolTalis) June 9, 2023

Im Juni 2023 startete die erste NFT-Marktplatz-Plattform auf Injective, ProtocolTalis, auf dem Hauptnetz, was den Weg für eine neue Generation von NFT-Entwicklern ebnete.

Integration von Notifi für Web3-Benachrichtigungen

Im April 2023 ermöglichte die Integration von Notifi mit Injective Benachrichtigungen für Web3-Finanzen. Notifi ermöglicht es dApps, die auf Injective aufgebaut sind, sofortige Benachrichtigungen und Warnungen an ihre Nutzer zu senden, was neue Wege für den Aufbau intuitiver Web3-Anwendungen auf Injective eröffnet.

Liquid Staking von Injective und Stride

Injective hat im April ebenfalls Liquid Staking für seinen nativen Token INJ eingeführt. Dies wurde durch Stride, eine spezialisierte App-Chain für Liquid Staking, ermöglicht.

Durch stINJ (die offizielle liquid-gestakte Form von INJ) können Benutzer viel mehr Liquidität und Möglichkeiten zur Renditegenerierung im Injective-Ökosystem freisetzen. Gleichzeitig führt Liquid Staking zu weit mehr Anwendungsfällen und Nutzen für den nativen INJ-Token.

Zudem erreichte der Astroport-Pool für stINJ (flüssig gestaktes $INJ) einen Wert von über $1.000.000, wodurch Benutzer Staking-Belohnungen verdienen können.

Integration von Polygon zur Beschleunigung der Cross-Chain-Kompatibilität

In just one week the Injective ecosystem:



-Integrated @0xPolygonLabs and Polygon assets

-Released the Avalon Mainnet upgrade to introduce an unmatched L1 infra stack

-Integrated open source trading software @_hummingbot

-Completed the first Injective Hackathon



wagmi — Injective (@Injective_) June 3, 2023

Im Mai hat Injective eine bahnbrechende Integration mit Polygon eingeführt, wodurch native Assets von Polygon und Injective für eine Vielzahl von Cross-Chain-Anwendungsfällen in beiden Ökosystemen genutzt werden können. Dies fördert die Zusammenarbeit, Liquidität sowie Zugänglichkeit und kommt beiden Chains und ihren jeweiligen Communitys zugute.

Updates und Integrationen mit Injective

Im selben Monat hat Injective seine Reichweite durch mehrere Partnerschaften erweitert und höhere Interoperabilitätsstufen erreicht. Dazu gehören die Integration mit der Handelssoftware Hummingbot, die Unterstützung des INJ-Tokens auf der DeFi-Plattform Arthswap und die Integration von Injective-Peggy-Daten durch den Validator Polkachu.

Explorer-Update und Injective-Statistiken für den Mai

Der Injective Explorer wurde aktualisiert, um alle wichtigen Injective-Statistiken auf der Hauptseite anzuzeigen. Im Mai wurden über 227 Millionen On-Chain-Transaktionen verarbeitet, mehr als 34 Millionen Blöcke im Mainnet erstellt und insgesamt 8,936 INJ verbrannt. Das gesamte Handelsvolumen aller auf Injective gebauten Tausch-DApps beträgt seit dem Mainnet 9,54 Milliarden Dollar.

Start des Open Liquidity Program (OLP) von Injective

The Open Liquidity Program (OLP) has launched, bringing unmatched liquidity and capital efficient DeFi to Injective



OLP is the first initiative enabling anyone to participate in on-chain liquidity provisioning while earning unmatched rewards in $INJ.https://t.co/RMRQUentMH — Injective (@Injective_) June 6, 2023

Das Open Liquidity Program (OLP) wurde gestartet und bringt beispiellose Liquidität und kapitaleffizientes DeFi in das Injective-Ökosystem. Mit dem OLP können sowohl alltägliche Nutzer als auch Institutionen am schnell wachsenden Injective-Ökosystem teilnehmen und dabei Belohnungen in Form von INJ verdienen.

OLP-Mitglieder können auf Injectives On-Chain-Orderbuch-Infrastruktur Liquidität bereitstellen und dafür INJ-Belohnungen erhalten. Ab dem 13. Juni 2023 lassen sich in jeder Epoche (28-Tage-Zeitraum) 60.000 INJ von berechtigten Teilnehmern verdienen.

Bemerkenswert ist auch, dass die dApps, welche auf Injective aufgebaut sind, eine gemeinsame Orderbuch-Infrastruktur für Liquidität nutzen können, was die Liquiditätsfragmentierungsprobleme, die in der Kryptoindustrie heute weit verbreitet sind, erheblich verbessert.

Hohe Stakingrenditen stabilisieren den Injective Kurs

Bemerkenswert sind auch die relativ hohen Renditen für das Injective Staking. Denn Anleger erhalten bei Injective aktuell 15 % jährlich. Dies könnte sich ebenfalls stabilisierend auf den Token auswirken, da somit leichter langfristige Investoren gebunden werden können.

Injective Kurs Prognose 2023

Injective konnte sich seit Mitte April von Platz 89 auf Platz 63 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap verbessern. Zudem hat sich die Marktkapitalisierung seitdem von zuvor fast 455 Mio. US-Dollar auf aktuell 711 Mio. US-Dollar um über 56 % gesteigert, während andere Coins Abverkäufe erleiden mussten.

Von dem stark begrenzten Angebot von insgesamt 100 Mio. INJ Token befindet sich mit 80 % schon ein Großteil im Umlauf. Bemerkenswert ist, dass in den vergangenen 12 Monaten die Umlaufversorgung um 23 % zunahm, wobei dieser Wert vor Kurzem sogar noch bei 64 % lag. Somit muss selbst langfristig nur noch eine Inflationsrate von rund 20 % erwartet werden.

Ebenfalls auf die Umlaufversorgung wirkt sich das Burning von Injective aus. Dabei werden 60 % der Handelsgebühren jede Woche vernichtet. Bisher kommen die Burnings auf eine Tokenmenge von mehr als 5,7 Mio. INJ mit einem Wert von aktuell 12,2 Mio. US-Dollar.

Injective hat von allen Kryptowährungen in diesem Jahr eine der beeindruckendsten Rallys hingelegt. Dabei konnte der Token seit Jahresbeginn um über 597 % steigen, wobei es beim Jahreshoch am 17. April bereits über 682 % waren. Nun konnte Injective den vertikalen Widerstand der bullischen Flagge sowie den horizontalen Widerstand bei 7,75 $ durchbrechen sowie das 23,6er-Fibonacci-Level übersteigen.

Einige der größten Widerstände sind somit aus dem Weg geräumt. Jetzt müssen die Bullen im nächsten Schritt das 61,8er-Fibonacci-Level bei 9,81 US-Dollar durchbrechen. Danach ist der Weg erst mal frei bis in den Bereich von 12,79 US-Dollar. Weitere Widerstände befinden sich dann bei 14,55, 16,06 und 16,66 US-Dollar. Sollte es noch mal zu Abverkäufen kommen, liegen die wichtigen Unterstützungen bei 7,75, 6,90, 5,56 und 4,51 US-Dollar.

Aber auch das Handelsvolumen von Injective ist innerhalb der vergangenen 6 Monate enorm gestiegen. Während es zu Beginn im Bereich von rund 10 Mio. US-Dollar lag, beträgt es mittlerweile mit fast 72 Mio. US-Dollar rund 600 % mehr. Jedoch war es in diesem Jahr zeitweise auch schon bei über 296 Mio. US-Dollar.

