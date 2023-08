Innovativer TUK Token: eTukTuk schafft die Blaupause für die rEVolution der EVs in Entwicklungsländern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

eTukTuk setzt die Revolution der Elektrofahrzeuge in Entwicklungsländern in Gang, um den öffentlichen Nahverkehr in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Das Projekt plant, noch in diesem Jahr erschwingliche und weithin zugängliche Lade- und E-Fahrzeuglösungen in Entwicklungsländern einzuführen, angefangen mit Sri Lanka.

eTukTuk hat ein bahnbrechendes dreirädriges Design, das die traditionellen TukTuks in Entwicklungsländern ersetzen wird.

Darüber hinaus hat eTukTuk einen innovativen Expansionsplan, der eine schnelle, weit verbreitete Zugänglichkeit gewährleistet, während TUK-Token-Investoren durch die Übernahme profitieren und der Welt helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren.

eTukTuk schafft die Blaupause für Entwicklungsländer, um von der Verschmutzung zur Lösung zu gelangen

eTukTuk ist das weltweit erste Automobilprojekt, das auf der BNB-Chain aufbaut und Entwicklungsländern den Weg von der Verschmutzung zur Lösung weisen soll.

Das Projekt zielt darauf ab, die Kohlenstoffemissionen in Entwicklungsländern zu bekämpfen, indem es ein dynamisches Modell mit mehreren Einnahmequellen aufbaut, das Nachhaltigkeit und Innovation in Einklang bringt.

Das Ziel ist es, Entwicklungsländer durch zugängliche E-Fahrzeuge und Ladelösungen in eine nachhaltige Zukunft zu führen und gleichzeitig eTukTuk-Fahrern zu helfen, durch Blockchain-Technologie mehr Geld zu verdienen.

eTukTuk genießt in Sri Lanka – dem ersten Land, in dem das Produkt und die Dienstleistungen eingeführt werden – eine hochkarätige Unterstützung.

Die Capital Maharaja Group ist mit 20 % am Kapital von eTukTuk in Sri Lanka beteiligt. Die Partnerschaft soll das Wachstum des Netzwerks im ganzen Land fördern;

Announcement



We are extremely delighted to announce that the illustrious Capital Maharaja Group is not just a major partner but also a significant shareholder in our journey to revolutionise transportation in Sri Lanka.



Read more:https://t.co/yluNkTRVcj#SriLanka pic.twitter.com/xyNtYup1K8 — eTukTuk (@eTukTukio) June 20, 2023

Darüber hinaus hat das Projekt bereits Partnerschaften mit anderen hochkarätigen Unternehmen wie CityAM, AsiaTokenFund, BeginWallet und NuFi geschlossen. Eine vollständige Aufschlüsselung aller Allianzen finden Anleger im folgenden Thread:

1/ COUNTDOWN: Day T-4



At eTukTuk, we emphasise collaboration to achieve our goals and deliver top-notch services to our community.



Today, we take a moment to reflect on the incredible partnerships that have driven us forward.



Here's a thread celebrating our partners pic.twitter.com/sRl7PZKrNq — TUK Token (@TukToken) June 23, 2023

Der öffentliche Nahverkehr in Entwicklungsländern stützt sich stark auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wie TukTuks, die nachweislich mehr CO2 ausstoßen als herkömmliche Autos.

Es wird geschätzt, dass über 270 Millionen Fahrzeuge in Entwicklungsländern regelmäßig TukTuks mit Verbrennungsmotor nutzen.

Obwohl benzinbetriebene Autos ein großer Antriebsfaktor sind, bedeutet die Beliebtheit dieser TukTuks in den Entwicklungsländern, dass sie zu den größten Verursachern der globalen Luftverschmutzung gehören.

Darüber hinaus haben die weltweit steigenden Treibstoffkosten dazu geführt, dass die Fahrer traditioneller TukTuks vom Markt verdrängt werden – was bedeutet, dass sie weniger Geld nach Hause bringen, um ihre Familien zu ernähren.

Um dem entgegenzuwirken, hat eTukTuk ein revolutionäres elektrisches TukTuk entwickelt, das den Fahrern einen einfachen Wechsel ermöglicht, um mehr Geld zu verdienen und bei der Beförderung von Kunden keine Emissionen zu verursachen.

Während Tesla in den Industrieländern einen neuen Standard setzt, will eTukTuk mit seinem bahnbrechenden EV-TukTuk ein Leuchtfeuer der Hoffnung in den Entwicklungsländern sein.

eTukTuk schafft einen neuen Standard in der EV-Produktion mit effizienter Ladung

eTukTuk schafft eine Revolution in der Produktion von dreirädrigen Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen hat fünf Jahre lang ein Null-Emissions-Fahrzeug (ZEV) entwickelt, das sicherer und zuverlässiger ist als herkömmliche TukTuks.

Das eTukTuk verfügt über ein patentiertes Überrollkäfigdesign und wird vor Ort hergestellt, was bedeutet, dass die Fahrer dank der geringeren Betriebs- und Wartungskosten bis zu 400 % mehr Lohn mit nach Hause nehmen können.

Die ZEVs bestehen aus weniger als 200 Komponenten und verwenden eine LFP-Batterie, die wesentlich sicherer ist als Lithium-Ionen-Batterien und eine Lebensdauer von über acht Jahren hat.

Im Vergleich zu herkömmlichen TukTuks werden die Betriebskosten für eTukTuks voraussichtlich um bis zu 78 % sinken, während gleichzeitig die CO2-Emissionen vollständig entfallen.

Darüber hinaus revolutioniert eTukTuk die Zugänglichkeit von Ladestationen, die für ZEVs erforderlich sind, indem es ein effizientes, mit den OCPP 2.0-Protokollen kompatibles Ladenetzwerk bereitstellt, das mit den meisten E-Fahrzeugen kompatibel ist.

Das Projekt beabsichtigt, das Netz von Ladestationen durch Partner in der Region zu erweitern, die bei der strategischen Platzierung von Ladestationen helfen werden, um die Zugänglichkeit und Häufigkeit des Ladens zu gewährleisten.

Die Ladestationen bilden das Rückgrat des eTukTuk-Netzes, und das Erweiterungskonzept stellt sicher, dass sie weithin zugänglich und zukunftssicher sind.

Letztendlich will eTukTuk sein gesamtes Ökosystem durch den Einsatz solarbetriebener Ladelösungen unabhängig vom lokalen Stromnetz machen.

Zugleich wird erwartet, dass sich dreirädrige Elektrofahrzeuge bis 2023 zum größten Sektor für Elektrofahrzeuge entwickeln werden. eTukTuk schafft die Voraussetzungen, um in alle Entwicklungsländer zu expandieren und positioniert sich als Vorreiter der Revolution.

Der TUK Token bietet Staking-Belohnungen, die mit dem Wachstum des Netzwerks steigen

Der TUK Token ist die Chance für Anleger, sich an dieser nachhaltigen Revolution zu beteiligen.

TUK ist der Utility Token, der das Ökosystem durch eine ausgeklügelte Tokenomics antreibt, die Belohnungen für langfristige Netzwerkteilnehmer bietet.

Alle Inhaber von TUK-Token, die ihre Token staken, erhalten weitere Belohnungen, wenn das effiziente Ladenetzwerk ausgebaut wird.

Fahrer werden für das Aufladen ihrer E-Fahrzeuge mit TUK-Token über die Fahrer-App bezahlen, und Fahrgäste werden Rabatte erhalten, wenn sie ihre Fahrten mit TUK bezahlen – was zu Netzwerkeinnahmen führt.

Inhaber, die ihre TUK-Tokens einsetzen, erhalten bei jeder Transaktion im Netzwerk eine Belohnung. Je größer die Anzahl der Stationen wird und je mehr Transaktionen über das Netzwerk abgewickelt werden, desto höher ist der kollektive Ertrag für die Staker.

Insgesamt bietet der TUK Token-Vorverkauf eine fantastische Gelegenheit, von Anfang an in ein langfristiges, umweltorientiertes Investment einzusteigen, das florieren wird, sobald die eTukTuk EVs Ende des Jahres in Sri Lanka auf den Markt kommen.

Den TUK Token Presale besuchen