Insider - Das führen die großen Krypto-Wale gerade im Schilde

In der Welt der Kryptowährungen gibt es viele Spieler, die großen Einfluss auf den Markt haben. Diese sogenannten „Krypto-Wale“ besitzen große Mengen an Kryptowährungen und können durch ihre Trades den Preis beeinflussen. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, was diese großen Krypto-Wale im Schilde führen und wie ihre Aktivitäten den Kryptowährungsmarkt beeinflussen können.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Kryptowährungsbranche immer noch sehr jung und volatil ist, was bedeutet, dass die Aktivitäten der Krypto-Wale die Preise beeinflussen können, aber nicht notwendigerweise die Zukunft des Marktes vorhersagen. Trotzdem lohnt es sich, die Aktivitäten dieser großen Marktteilnehmer im Auge zu behalten, um ein besseres Verständnis für die Dynamik des Kryptowährungsmarktes zu erlangen.

Die Wale akkumulieren weiter und verkaufen nicht

Trotz der Bitcoin-Rallye, bei der die Preise seit Jahresbeginn um rund 27 % gestiegen sind, deuten die On-Chain-Daten darauf hin, dass die Bitcoin-Wale den Anstieg nicht zum Anlass nehmen, ihre Bestände zu verkaufen. Einigen Analysten zufolge ist dies ein Zeichen der Zuversicht, dass die jüngste Rallye den Beginn eines länger anhaltenden Bullenmarktes signalisiert.

Laut Daten des Kryptoanalyseunternehmens Glassnode liegt die Zahl der Bitcoin-Adressen, die zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoins halten (oder sogenannte Wal-Adressen), seit Anfang Dezember weitgehend konstant bei knapp über 1.900. Die Zahl der Shark-Bitcoin-Adressen, die zwischen 100 und 1.000 Bitcoins enthalten, ist in den letzten Wochen ebenfalls konstant geblieben. Nach Angaben von Glassnode gab es zuletzt rund 14.000 von ihnen.

Kleinere Adressenkohorten wachsen stetig

Bitcoin-Bullen wird es freuen zu hören, dass zwei wichtige Adressenkohorten die weltweit größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung in den letzten Wochen weiter angehäuft haben, und zwar in einem beschleunigten Tempo seit dem Zusammenbruch von FTX Anfang November. Glassnode zufolge stieg die Crab-Bitcoin-Adressen Anzahl (die zwischen 1 und 10 Bitcoins enthalten) von weniger 760.000 vor dem Crash von FTX auf heutige 830.000 Bitcoin-Adressen an. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Fish-Adressen (die 10–100 Bitcoins halten) von etwa 135.000 auf fast 140.000 gestiegen, was einem Rekordhoch gleichkommt.

Dies deutet darauf hin, dass mittlere bis große Bitcoin-Investoren den durch den Zusammenbruch von FTX ausgelösten Preisverfall als Kaufgelegenheit genutzt haben und ihre Bestände nicht verkaufen, während sich die Preise wieder auf das Niveau vor dem Zusammenbruch von FTX erholen.

Kleinanleger zögern noch mit ihrer Investition

Große und riesige Bitcoin-Investoren haben in den letzten Wochen und Monaten deutlich gezeigt, dass sie zum einen den Kursdip kaufen wollen und zum anderen nicht in die Rallye hinein verkaufen wollen. Aber die Bitcoin-Bullen sollten sich noch nicht zu sehr freuen.

Das liegt daran, dass wir noch keine Beschleunigung des Wachstums neuer Shrimp-Adressen (die weniger als 1 Bitcoin halten) sehen, die typischerweise während Bullenmärkten auftritt. Den Daten von Glassnode zufolge hat sich die Zahl der Shrimp-Adressen in den letzten Wochen auf etwa 42 Millionen eingependelt, nachdem sie unmittelbar nach dem FTX-Zusammenbruch kurzzeitig auf fast 43 Millionen angestiegen war.

Wenn diese Zahl rasch ansteigt, wie es in der Vergangenheit in Zeiten eines raschen Bitcoin-Kursanstiegs der Fall war, z. B. 2019 und Ende 2020 bis Anfang 2021, wäre das ein Zeichen dafür, dass sich kleinere Kleinanleger wieder engagieren, was ein positives Zeichen wäre.

Warum ist die Analyse der Entwicklung von Adressenkohorten so wichtig?

Die Analyse der Entwicklung von Adressenkohorten des Bitcoins kann Aufschluss über die zukünftige Kursentwicklung geben, da sie ein Indikator für die Aktivität und das Verhalten von Marktteilnehmern ist. Adressenkohorten beziehen sich auf Gruppen von Bitcoin-Adressen, die zur gleichen Zeit erstellt wurden und möglicherweise von ein und derselben Person oder Gruppe von Personen verwendet werden.

Eine Zunahme der Anzahl neu erstellter Adressen kann darauf hindeuten, dass neue Marktteilnehmer in den Markt eintreten und potenziell Kaufinteresse zeigen. Eine Zunahme der Aktivität auf bestehenden Adressen kann ebenfalls darauf hindeuten, dass bestehende Marktteilnehmer ihre Positionen aufbauen oder vergrößern. Beides kann als positives Signal für die zukünftige Kursentwicklung interpretiert werden.

Im Gegensatz dazu kann ein Rückgang der Anzahl neu erstellter Adressen oder der Aktivität auf bestehenden Adressen darauf hindeuten, dass Marktteilnehmer den Markt verlassen oder ihre Positionen verkleinern, was als negatives Signal für die zukünftige Kursentwicklung interpretiert werden kann.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Analyse von Adressenkohorten nur ein Indikator unter vielen ist und nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen herangezogen werden sollte. Es sollten immer auch andere Faktoren, wie die allgemeine Marktstimmung und fundamentale Entwicklungen, berücksichtigt werden.

Warum spielen Wale so eine wichtige Rolle?

Wale spielen in Bezug auf Kryptowährungen wie Bitcoin eine wichtige Rolle, da sie über eine erhebliche Menge an Kryptowährungen verfügen. Ein Whale ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, die eine sehr große Menge an Kryptowährungen besitzt und daher in der Lage ist, den Preis durch große Kauf- oder Verkaufsaufträge zu beeinflussen.

Wenn ein Whale zum Beispiel eine große Menge an Bitcoin auf einmal kauft, kann dies den Preis durch die erhöhte Nachfrage nach Bitcoin in die Höhe treiben. Umgekehrt kann ein Whale, der eine große Menge an Bitcoin verkauft, den Preis durch die erhöhte Angebotsmenge nach unten ziehen. Diese Bewegungen können auch dazu führen, dass andere Marktteilnehmer in Panik geraten und ihre Positionen verkaufen, was weitere Preisschwankungen zur Folge haben kann.

Eine weitere Rolle, die Wale spielen ist, dass sie oft im Besitz von großen Anteilen an Kryptowährungen sind, die sie längerfristig halten und selten verkaufen. Sie sind daher in der Lage, den Preis stabil zu halten oder sogar aufrechtzuerhalten, indem sie Angebot und Nachfrage regulieren, was eine Art von stabilisierendem Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt hat.

