Insider-Info lässt Wal aus Ethereum fliehen und Solana den Thron ergreifen

Steht Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, am Rande eines dramatischen Absturzes? Jüngste Enthüllungen um Betrugsvorwürfe gegen die Gründer könnten weitreichende Auswirkungen haben. Während der ETH-Kurs wankt, rüsten sich Konkurrenten wie Solana, um von der Krise zu profitieren. In diesem Artikel decken wir auf, wie dieser Skandal das Machtgefüge im Krypto-Universum umwälzen könnte. Lassen Sie uns tiefer eintauchen in die Welt der Blockchain-Politik und die möglichen Gewinner dieser unerwarteten Wende betrachten. Sind Sie bereit für eine Reise in die ungewisse Zukunft von Ethereum und seinen Rivalen?

Der Ethereum-Skandal und sein potenzieller Fall

Die jüngsten Ereignisse rund um Ethereum haben die Krypto-Community erschüttert. Steven Nerayoff, ehemaliger Berater von Ethereum, hat explosive Anschuldigungen gegen die Mitbegründer Vitalik Buterin und Joseph Lubin erhoben. Nerayoff behauptet, er habe Beweise für betrügerische Aktivitäten von Ethereum.

Trimmed audio and transcript from my talk on the best Spaces on X. @Crypto_TownHall pic.twitter.com/Ccr35gRVLN — Steven Nerayoff (@StevenNerayoff) November 11, 2023

Diese Vorwürfe könnten nicht nur das Vertrauen der Anleger erschüttern, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Während die Details noch im Dunkeln liegen, zeichnet sich ein Bild von Unstimmigkeiten und möglicherweise zentralisierten Entscheidungsprozessen in einer Blockchain ab, die für ihre Dezentralisierung bekannt ist.

Die Auswirkungen dieser Anschuldigungen sind weitreichend. Eine Krise des Vertrauens könnte zu einem signifikanten Rückgang des ETH-Preises führen, da Investoren möglicherweise ihre Mittel abziehen, um Risiken zu minimieren. Ebenso könnte die Glaubwürdigkeit des gesamten Ethereum-Ökosystems in Frage gestellt werden, was langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung und Adoption von dApps und Smart Contracts haben könnte.

Die jüngsten Veröffentlichungen könnten ein Grund für die Kapitalflucht der Wale aus Ethereum sein, trotz der Aussicht auf die Ethereum-ETFs von BlackRock und Fidelity. So enthüllte Lookonchain kürzlich, dass ein mit HashKey verbundene Wal-Wallet Ethereum im Wert von über 97,7 Millionen US-Dollar abgestoßen hat. In den letzten zehn Tagen wurden 50.115 ETH an die Börsen Binance und OKX überwiesen und 89,6 Mio. USDT und 12,95 Mio. USDC ausgezahlt.

Die Anschuldigungen von Nerayoff und die dreistündige Aufnahme

Nerayoff hat eine dreistündige Aufnahme eines Gesprächs mit Buterin aus dem Jahr 2015 veröffentlicht. Diese Aufnahme zeigt verschiedene Entwicklungsfehler und Herausforderungen innerhalb der Ethereum-Blockchain vor ihrem Start. In dem Gespräch gibt Buterin erhebliche Mängel in der operationellen Infrastruktur zu, insbesondere in der Schweiz, wo Ethereum teilweise ansässig war.

Die diskutierten Probleme umfassen rechtliche Herausforderungen, Teammanagement in der Schweiz und einen Mangel an wesentlichen Fähigkeiten wie Buchhaltung und rechtlicher Interaktion innerhalb der Führung. Nerayoff hebt zudem mehrere potenzielle Probleme innerhalb des Ethereum-Netzwerks hervor, wie regulatorische Risiken, Wertpapier-Risiken, ICO-Promotionen, Steuerkonformität und mehr​​.

Ethereum-Skandal: Übertrifft er sogar den FTX-Betrug?

Nerayoff deutete an, dass Ethereum zum Zeitpunkt der Erklärung der SEC unter dem damaligen Direktor Will Hinman zentral war. Er behauptet auch, im Besitz interner Dokumente zu sein, die seine Behauptungen stützen könnten.

Diese Dokumente, so behauptet er, zeigen, dass Ethereum zu diesem Zeitpunkt nicht die Anforderungen für eine Dezentralisierung erfüllte. Er beschuldigt Bundesbehörden, darunter die SEC, das FBI und das DOJ, Beweise gegen ihn fabriziert zu haben, eine Behauptung, die er als bewiesen und öffentlich eingereicht bezeichnet​​​​.

Ebenso wirft Nerayoff den Mitbegründern von Ethereum, Vitalik Buterin und Joseph Lubin, betrügerische Aktivitäten vor, die angeblich sogar das Ausmaß des berüchtigten FTX-Skandals übertreffen, bei dem es um eine Veruntreuung von 8 Milliarden US-Dollar ging.

Die Vorwürfe von Nerayoff haben eine neue Dimension in der Debatte über die Integrität und Transparenz von Kryptowährungen eröffnet. Er beschreibt Ethereum als einen „Elefanten im Raum”, was impliziert, dass die Probleme, die Ethereum umgeben, weitaus größer sind als die des FTX-Skandals. Diese Behauptungen haben die Gemeinschaft beunruhigt und zu Diskussionen über die Glaubwürdigkeit und Legalität von Ethereum geführt.

Interessanterweise deutet Nerayoff auch auf geheime Absprachen zwischen Ethereum und hochrangigen US-Beamten hin, darunter SEC-Vorsitzender Gary Gensler und der ehemalige SEC-Vorsitzende Jay Clayton. Diese Anschuldigungen des ETH-Gate-Skandals und des Freifahrtscheins für Ethereum bleiben derzeit unbestätigt, werfen jedoch Fragen über die Rolle staatlicher Regulierungsbehörden und ihre Beziehung zu großen Kryptowährungsprojekten auf.

Die Anschuldigungen gegen Buterin und Lubin erfolgen in einem Kontext, in dem der Kryptomarkt bereits durch den Betrug von Sam Bankman-Fried, dem Gründer der Kryptobörse FTX und Alameda Research, erschüttert wurde. Bankman-Fried sieht sich nun einer potenziellen Gefängnisstrafe von 110 Jahren gegenüber, nachdem seine betrügerischen Aktivitäten öffentlich aufgedeckt wurden.

ETH Gate wurde bereits von der Ripple-Armee diskutiert

Die Theorie des „ETH Gate” umfasst mehrere Schlüsselbehauptungen, die von der XRP-Armee vorgebracht wurden und auf eine mögliche Bevorzugung von Ethereum durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hinweisen und weitere Beweise liefern könnten. Diese Behauptungen beinhalten:

Joseph Lubins strategische Züge: Der Mitbegründer von Ethereum und Gründer von ConsenSys, Joseph Lubin, soll kurz nach der Ernennung von Jay Clayton zum SEC-Vorsitzenden Patrick Berarducci von der Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell eingestellt haben. Diese Einstellung wird als möglicherweise strategisch und mehr als zufällig angesehen. Der E-Mail-Austausch zwischen Hinman und Lubin: Bill Hinman, ehemaliger Direktor der SEC, soll vor seiner öffentlichen Erklärung, dass Ethereum kein Wertpapier sei, direkt mit Lubin kommuniziert haben. Dieser Austausch wird als möglicher Hinweis auf eine Zusammenarbeit oder zumindest eine ungewöhnliche Vertrautheit gesehen. Jay Clayton und One River Digital Asset Management: Nach seinem Ausscheiden aus der SEC trat Clayton One River Digital Asset Management bei, einem Unternehmen, das für seine großen Bestände an Bitcoin und Ethereum bekannt ist. Deaton sieht hier einen möglichen Interessenkonflikt. Simpson Thacher, Ethereum Enterprise Alliance und Hinman: Bill Hinmans Verbindungen zur Anwaltskanzlei Simpson Thacher und zur Ethereum Enterprise Alliance könnten seine Entscheidung beeinflusst haben, Ethereum öffentlich als nicht sicherheitsrelevant einzustufen.

Diese Vorwürfe bleiben derzeit unbewiesen, werfen jedoch Fragen über die Konsistenz der regulatorischen Ansätze und mögliche Interessenkonflikte auf. Die Ermittlungen und Diskussionen zu diesen Anschuldigungen sind noch im Gange und könnten, falls sie sich als wahr herausstellen, weitreichende Auswirkungen auf die Regulierung von Kryptowährungen haben.

Solana und andere Kryptowährungen im Aufwind

Inmitten der Turbulenzen um Ethereum erheben sich alternative Blockchain-Plattformen wie Solana als mögliche Nutznießer. Solanas Fähigkeit, einen Block alle 400 Millisekunden zu verarbeiten und bis zu 60.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu bewältigen, macht es zu einem der leistungsfähigsten Layer-One-Blockchains, welche zudem aus den Fehlern ihrer Vorgänger gelernt und das Blockchain-Trilemma gelöst hat.

Ethereum ist zwar im Begriff, mit Ethereum 2.0 ein Upgrade zu erhalten, das die Verarbeitungskapazität auf über 100.000 TPS erhöhen soll, Solana bietet jedoch bereits jetzt schnelle Transaktionszeiten zu niedrigen Kosten​​. Zudem gibt es auch eine große Entwickler-Community um SOL, welche für massive Fortschritte sorgt, sodass Solana zu einer der wichtigsten Blockchains für NFTs und Kryptogames geworden ist.

Ebenso wurde SOL erst kürzlich im Gegensatz zu Ethereum von Visa für eine Partnerschaft bevorzugt, um künftig die Geschwindigkeit von grenzüberschreitenden Zahlungen zu optimieren. Überdies soll mit GameShift auch im GameFi-Bereich für eine bessere Verbreitung gesorgt werden. Zudem wurde Solana Pay in Shopify integriert, um nachweislich Verkaufs-steigernde Loyalitätsprogramme für den Onlinehandel einzuführen. Überdies soll Solana Firedance künftig die größte Schwachstelle von Solana beheben.

Die vielen Gründe haben erst kürzlich beim GSOL (Grayscale Solana Trust) dazu geführt, dass Solana von den institutionellen Investoren mit einem Preis von 530,60 US-Dollar pro SOL bewertet wurde, was 850 % über dem Preis des regulären Kryptomarktes lag. Gleichzeitig verzeichnet Santiment, dass das positivste Sentiment seit November 2022 erreicht wurde, was durch die rückläufigen FTX-Bestände noch einmal weiter gefördert werden dürfte.

GSOL vs SOL

Bitcoin ETF Token kann besonders von der Einführung von Bitcoin ETFs profitieren

Eine weitere spannende Investmentmöglichkeit soll nun der innovative Bitcoin ETF Token bieten. Denn er soll das Angebot der traditionellen ETFs mit seinem wesentlich preiswerteren Asset in den Schatten stellen. Durch das attraktivere Preismodell werden vor allem institutionellen und langfristigen Investoren Vorteile geboten, denn die Kosten fallen lediglich bei Transaktionen, jedoch nicht jährlich an. Zudem werden durch die Bitcoin-ETFs Ereignisse in den Tokenomics ausgelöste, welche beispielsweise zu zusätzlichen Burnings führen und den Bitcoin ETF Token überdurchschnittlich profitieren lassen sollen. Zu Beginn werden mit jeder Transaktion 5 % verbrannt und schon im Presale Staking-Renditen von 228 % geboten.

