Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn
23.04.26 03:40 Uhr
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Institutionelle Investoren entdecken Bitcoin zunehmend als strategisches Reserve-Asset - dabei rückt Strategy wieder an die Spitze der grössten BTC-Halter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch