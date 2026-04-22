Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn

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Heute im Fokus Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus Deutsche Rohstoff AG hebt Dividende an. Siemens Energy-Aktie mit Rekordhoch. GE Vernova hebt Prognose an. HeidelDruck-Aktie setzt Achterbahnfahrt fort. Microsoft erweitert KI-Allianz mit Moody’s. Mutares schließt Kapitalmaßnahme ab. Musk zementiert Stimmrechte vor Rekord-IPO der SpaceX-Aktie. Anthropic im Fokus: Unbefugte hatten offenbar Zugang zu Super-KI - Trump äußert sich überraschend positiv.

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