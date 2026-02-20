DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.865 +0,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Krypto-Investition im Fokus

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

21.02.26 11:03 Uhr
Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Internet Computer investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.02.2025 war Internet Computer 7,147 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.399,13 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,199 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.076,52 USD wert. Damit wäre die Investition 69,23 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,177 USD und wurde am 19.02.2026 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com