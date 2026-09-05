Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Krypto-Invest unter der Lupe

05.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Am 01.08.2026 fiel ICP auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Gestern vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 4,699 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,28 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2026 52,55 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2,469 USD lag. Damit wäre die Investition 47,45 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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