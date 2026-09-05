DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.637 +0,1%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Invest unter der Lupe

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.63 USD 0.16 USD 6.51 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 4,699 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 21,28 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2026 52,55 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2,469 USD lag. Damit wäre die Investition 47,45 Prozent weniger wert.

Am 01.08.2026 fiel ICP auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.