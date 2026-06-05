Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Krypto-Anlage im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Internet Computer-Einstiegs gewesen.

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46,84 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in ICP investiert hat, hat nun 213,49 Internet Computer im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 05.06.2026 gerechnet (2,303 USD), wäre das Investment nun 491,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 95,08 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Bei 8,964 USD erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net