Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Internet Computer investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 4,577 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 218,49 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 715,65 USD, da Internet Computer am 02.10.2026 3,275 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 28,43 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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