Internet Computer: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Kryptowährungen

Vor Jahren Internet Computer gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 4,731 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.113,55 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.651,09 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.06.2026 auf 2,201 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,49 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net