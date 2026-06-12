Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Langfristige Investition

Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Internet Computer kostete gestern vor 1 Jahr 5,829 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,16 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,08 USD, da Internet Computer am 12.06.2026 2,278 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -60,92 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2,085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD..

Redaktion finanzen.net