Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Krypto-Investment

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Internet Computer kostete am 26.10.2021 46,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,135 ICP im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 03.07.2026 gerechnet (2,238 USD), wäre das Investment nun 4,777 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95,22 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net