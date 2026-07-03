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Krypto-Investment

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

04.07.26 11:03 Uhr
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,2165 USD -0,0211 USD -0,94%
Charts|News

Internet Computer kostete am 26.10.2021 46,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,135 ICP im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 03.07.2026 gerechnet (2,238 USD), wäre das Investment nun 4,777 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95,22 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com