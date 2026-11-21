Lohnende ICP-Anlage?

Vor Jahren in Internet Computer investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 21.11.2026 bei 1,925 USD. Bei 4,565 USD erreichte Internet Computer am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 41,88 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in ICP vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 238,77 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 484,61 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 20.11.2026 auf 2,030 USD belief. Damit wäre die Investition 95,15 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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