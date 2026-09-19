Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Profitables ICP-Investment?

19.09.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Vor 1 Jahr war ein Internet Computer 4,930 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2.028,43 ICP. Die gehaltenen Internet Computer wären am 18.09.2026 5.809,14 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2,864 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,91 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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