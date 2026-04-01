DAX24.210 -0,3%Est505.910 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +4,4%Nas24.565 +1,3%Bitcoin67.713 +4,2%Euro1,1714 -0,2%Öl101,8 +2,7%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Iran-Krieg im Fokus

Darum zeigt sich der Eurokurs etwas tiefer zum US-Dollar

22.04.26 17:28 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro etwas vergünstigt | finanzen.net

Der Euro hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start an seine Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7,9986 CNY -0,0100 CNY -0,12%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8675 GBP -0,0021 GBP -0,24%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1751 HKD -0,0187 HKD -0,20%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
186,8115 JPY -0,3785 JPY -0,20%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1714 USD -0,0027 USD -0,23%
Charts|News

Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1733 (Dienstag: 1,1767) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8523 (0,8498) Euro.

Im Blick bleibt der Nahost-Krieg. Während US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte, war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. "Die Lage bleibt somit festgefahren", kommentierten Analysten der Dekabank.

Gegen Mittag verunsicherte die Meldung, dass Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht hatten. In einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Nachricht hieß es zur Begründung, die Revolutionsgarden hätten ihre "regelwidrige" Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestoppt. Auch die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hatte am Mittwoch über Vorfälle in den Gewässern vor dem Iran berichtet.

Aktuelle Konjunkturdaten trugen ebenfalls zu dem trüben Bild bei. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker verschlechtert als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt.

Bereits im März war der Indikator für das Konsumklima abgesackt. "Die Haushalte sind in den letzten Wochen noch besorgter über ihre wirtschaftliche Lage geworden - und das trotz einer Erholung an den Aktienmärkten und eines Rückgangs der Erdgaspreise", schrieb Andrew Kenningham, Chef-Volkswirt für Europa bei Capital Economics.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86903 (0,87035) britische Pfund, 186,81 (187,14) japanische Yen und 0,9175 (0,9172) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.739 Dollar. Das waren rund 19 Dollar mehr als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Zepedrocoelho / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images