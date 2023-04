Iskra und Hunters On-Chain sind beste Play-to-Earn, mit 708 % und 15.497 % monatlichem On-Chain-Nutzungswachstum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwar ist die On-Chain-Gamingaktivität im März um 3,33 % zurückgegangen, jedoch machten die Transaktionen der Play-to-Earn-Games noch immer 45,6 % aller dApp-Aktivität im ersten Quartal des Jahres 2023 aus. Somit bleiben P2E-Games der dominanteste Sektor auf dem Kryptomarkt. Neben den Top-Blockchaingames Alien Worlds und Splinterlands sind im März 2023 zwei neue hinzugekommen. Während das On-Chain-Nutzungswachstum von Iskra um 708 % zulegte, waren es bei Hunters On-Chain 15.497 %. Was zu dieser hohen Nachfrage geführt hat, ob diese anhält und mit welchen Kryptoassets man in diese investieren kann, soll nun im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Iskra – Play-to-Earn-Plattform

Die Kryptowährung der P2E-Gameplattform Iskra hat mit 319.000 monatlich aktiven einzigartigen Wallets den zweiten Platz nach Angaben des BGA Game Reports von DappRadar belegt. Dies entspricht einem Wachstum in Höhe von 708 % im Vergleich zum Vormonat.

Die Plattform hat ihr erstes Free-to-Play- und Play-to-Earn-RPG mit dem Namen 3 Kingdoms Multiverse (3KM) veröffentlicht. Um den Hype vor dem offiziellen Launch zu steigern, konnten die Nutzer ihre eigenen Charaktere für das 3 Kingdoms Multiverse über die 3KM Mystery Box NFTs des erstellen. Somit konnte sich bereits eine Community um das Game vor dem eigentlichen Launch aufbauen.

Iskra ist eine Plattform, die mehrere Blockchain-Spiele unterstützt und ein Hub anbietet, über den Benutzer verschiedene In-Game-Assets über native Tokens handeln und austauschen können, einschließlich ISK, iUSD und Pioneer NFT.

ISK wird für alle Dienstleistungen innerhalb des Ökosystems verwendet, wie z.B. den Kauf von Pioneer NFTs und als Governance-Token. Iskra ist eine dezentralisierte Plattform, die von einer dezentralisierten Organisation (Iskra DAO) betrieben wird, bei der Benutzer an Governance-Vorschlägen und Abstimmungen teilnehmen können, indem sie Governance-Rechte ($sISK) durch Staking von $ISK erhalten. Zudem hat Iskra ein deflationäres Modell, bei dem 20 % aller Plattformgebühren für Burnings verwendet werden.

$iUSD ist hingegen ein mit Kryptoassets abgesicherter Stablecoin, der als Zahlungsmethode für den Kauf von In-Game-Services und -Gegenständen verwendet wird und auch für die Teilnahme an Projekten des Launchpads.

Iskra bietet bisher folgendes Sortiment aus Play-to-Earn-Games:

Three Kingdoms Multiverse: rundenbasiertes Mobile-RPG von Gamestudio HDLABS mit NFTs und Blockchaininhalten; bereits veröffentlicht

rundenbasiertes Mobile-RPG von Gamestudio HDLABS mit NFTs und Blockchaininhalten; bereits veröffentlicht CLASHMON: IGNITION: sammelbares RPG für PC von Gamestudio ClashMon Studio, mit PvP- und PvE-Systemen; noch in der Entwicklung

sammelbares RPG für PC von Gamestudio ClashMon Studio, mit PvP- und PvE-Systemen; noch in der Entwicklung NORMA IN METALAND: Gelegenheitsspiel für Computer und Android von Gamestudio GRAMPUS CWC PTE. LTD. in Form eines Kochabenteuers; noch in der Entwicklung

Gelegenheitsspiel für Computer und Android von Gamestudio GRAMPUS CWC PTE. LTD. in Form eines Kochabenteuers; noch in der Entwicklung WOW CASINO: Social-Casino für PC von Gamestudio WOW LABS Ltd., mit Play-to-Earn-Arkadespielen und NFTs; noch in der Entwicklung

Social-Casino für PC von Gamestudio WOW LABS Ltd., mit Play-to-Earn-Arkadespielen und NFTs; noch in der Entwicklung CASCADE Kings: 3 Match Adventure für Android von Gamestudio Rich Alien Inc., mit NFT-basierten Charakterfähigkeiten; noch in der Entwicklung

3 Match Adventure für Android von Gamestudio Rich Alien Inc., mit NFT-basierten Charakterfähigkeiten; noch in der Entwicklung LEGEND OF SLIME: Idle RPG für Windows und Android von Gamestudio Loadcomplete, mit verschiedenen Spielmodi und einem einzigartigen Schleim-NFT; noch in der Entwicklung

Hunters – On-Chain-Version eines Web2-Hits

Noch wird Hunters auf einem Testnetz betrieben, jedoch konnte es schon jetzt viele Fans von sich begeistern. In diesem Monat kam das Projekt auf 134.000 monatlich aktive einzigartige Wallets. Somit konnte das Spiel ein Wachstum von 15.497 % im Vergleich zum Vormonat verzeichnen.

Ursprünglich handelt es sich bei Hunters um ein populäres Web2-Spiel mit über 7 Mio. Installationen im AppStore und auf Google Play. Nun wurde von dem Blockchaingame-Entwickler BoomLand jedoch auch eine Blockchainversion erstellt, welche NFTs und Gametoken unterstützt. Das Play-to-Earn-Game Hunters On-Chain ist ein neues Blockchain-Spiel, bei dem Spieler in einer virtuellen Welt Quests erfüllen, Schätze sammeln und gegnerische Jäger bekämpfen können.

Das Game bietet eine einzigartige Kombination aus RPG- und Battle-Royale-Elementen und ist auf der Binance Smart Chain aufgebaut. Hunters On-Chain ermöglicht den Spielern Belohnungen in Form von NFTs und Token zu verdienen. Gamer können außerdem ihre Fähigkeiten verbessern und ihre NFTs weiterentwickeln, um bessere Leistungen zu erzielen.

BoomLand (BGEM) und BOOM (BOOM) sind die beiden Token des Kryptogames. BGEM wird als Belohnung in den verschiedenen Spielmodi verdient und dient als In-Game Währung. BOOM ist ein ERC-20 Token, der auf verschiedenen Kryptobörsen gehandelt wird. Es wird verwendet, um NFTs wie Hunter Shards, Ausrüstung und Artefakte zu kaufen oder zu verbessern.

Hunters unterteilt sich dabei in die folgenden Spielmodi:

Hunt: Ein kooperativer Spielmodus, in dem vier Jäger in der Arena gegeneinander antreten und so viele Monster wie möglich jagen müssen.

Ein kooperativer Spielmodus, in dem vier Jäger in der Arena gegeneinander antreten und so viele Monster wie möglich jagen müssen. Boss Hunt: Ein Spielmodus, bei dem vier Jäger gegen immer schwierigere Feinde kämpfen, bis der Endboss erscheint. Hierbei wird der Spieler basierend auf seiner Leistung bewertet und erhält Token, Ausrüstung und Artefakte.

Ein Spielmodus, bei dem vier Jäger gegen immer schwierigere Feinde kämpfen, bis der Endboss erscheint. Hierbei wird der Spieler basierend auf seiner Leistung bewertet und erhält Token, Ausrüstung und Artefakte. Co-op: Ein Duo-Überlebensspiel, bei dem die Spieler den König beschützen müssen. Das Duo wird basierend auf der erreichten Welle belohnt.

Ein Duo-Überlebensspiel, bei dem die Spieler den König beschützen müssen. Das Duo wird basierend auf der erreichten Welle belohnt. Duel: Ein PvP-Modus, bei dem die Spieler gegeneinander kämpfen. Der Gewinner erhält die Token aus dem Pool.

Ein PvP-Modus, bei dem die Spieler gegeneinander kämpfen. Der Gewinner erhält die Token aus dem Pool. Bounty Hunter: Ein Battle Royale PvP-Spielmodus, bei dem Spieler mit neun anderen Spielern gematcht werden. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl erhält den Pool.

Ein Battle Royale PvP-Spielmodus, bei dem Spieler mit neun anderen Spielern gematcht werden. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl erhält den Pool. Dungeons: Der schwierigste Spielmodus, bei dem Spieler Artefakte anstatt nur Token verdienen können. Die Spieler kämpfen gegen immer stärkere Feinde und werden basierend auf ihrer Leistung belohnt.

Neue Kryptogames auf dem Vormarsch: Spannende Entwicklungen im Jahr 2023

Die Welt der Kryptogames wächst und entwickelt sich unaufhörlich weiter. Im Jahr 2023 sind bereits viele innovative Spiele auf den Markt gekommen, die auf Blockchaintechnologie und Kryptowährungen basieren.

RobotEra (TARO)

In RobotEra schlüpfen die Spieler in die Rolle der NFT-Roboter, welche nach dem Krieg gegen die Humanoiden den zerstörten Planeten Taro wiederaufbauen müssen. Dafür werden den Nutzern anfängerfreundliche Tools für die Entwicklung eigener NFTs für die Welt kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese lassen sich entweder für komplexere Werke in der virtuellen VR-Welt nutzen oder über den Marktplatz verkaufen, um ein Einkommen zu generieren. Für die Entwicklung werden Rohstoffe benötigt, welche wiederum über die Land-Einheiten des Immobilienmarktes gefördert werden können. Zudem lassen sich auch Werbetafeln und Häuser bauen, vermieten und handeln. Geboten werden unter anderem Gaming, Events, Onlineshopping und Kunst.

Calvaria (RIA)

Das NFT-Kartenspiel Calvaria möchte mit seinem Ansatz eine möglichst niedrige Einstiegsschwelle für Web2-Spieler bieten. Daher kann das P2E-Strategiespiel auch ohne eine Wallet und im Free-to-Play gespielt werden. Das Game soll sich insbesondere durch eine strategische Vielfalt und einen fesselnden Unterhaltungswert auszeichnen. Dabei werden verschiedene Fraktionen, Upgrade, Verzauberungen, Tränke, Spielmodi und mehr geboten. Das NFT-Kartenspiel im postapokalyptischen Afterlife-Design soll zudem einen eigenen Kult mit Serien, Comics und Merchandise aufbauen, um auch auf anderen Wegen auf sich aufmerksam zu machen sowie weitere Einnahmeströme aufzubauen. Zudem soll es auch ein plattformübergreifendes Gaming auf Computer und Mobilgeräten unterstützen.

Fight Out (FGHT)

Das Sport-Metaversum Fight Out wird von einem Team aus weltberühmten Sportlegenden und Trainingsgurus vorangetrieben. Es zeichnet sich vor allem durch die Fusion der sportlichen Trainings aus dem echten Leben mit dem Metaversum aus. Dabei werden die Nutzer von seelengebundenen Avataren repräsentiert, welche sich entsprechend der persönlichen Fortschritte im echten Leben entwickeln sowie gegen Sportler auf der ganzen Welt antreten. In diesem Zusammenhang kann die Anwendung auch individuelle Trainingspläne erstellen sowie die sportlichen Leistungen auf der Blockchain für spätere Analysen speichern und vergleichen. Zudem entwickelt und baut Fight Out auch eigene Hightech-Fitnesscenter, welche erstmalig an das Metaversum angeschlossen werden.

