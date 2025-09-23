Ist die Rallye in Dogecoin schon vorbei, bevor sie begonnen hat?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dogecoin ($DOGE) wird am Kryptomarkt wohl für immer eine besondere Rolle einnehmen. Nicht nur, dass der Coin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 36 Mrd. US-Dollar der größte Meme-Coin auf dem Kryptomarkt ist, er war auch der erste, der als Karikatur auf Bitcoin entworfen und danach selbst zum Massenphänomen wurde, was den gesamten Sektor der Meme-Coins erst begründet hatte. In den letzten Wochen zeigte der Kurs des größten Meme-Coins Anzeichen für eine beginnende Rallye. Doch diese könnte schon vor ihrem eigentlichen Anfang wieder zuende sein …

Dogecoin fällt in den kritischen Bereich

Seit dem 7. April, der in fast allen großen Kryptowährungen der Tag des Tiefpunktes nach dem Schock des Liberation Days war, ist der Kurs von Dogecoin um mehr als 135 Prozent angestiegen. Dabei sah es in den letzten Wochen so aus, als würde Dogecoin einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Der Beginn der Rallye wurde jedoch in den letzten Tagen durch die allgemeine Korrektur im Kryptomarkt jäh unterbrochen und der Kurs von Dogecoin ist dabei unter eine wichtige Marke gefallen.

(Der Kurs von Dogecoin ist infolge der letzten Korrektur unter den EMA 20 gefallen und notiert jetzt am EMA 50 – Quelle: Tradingview.com)

Mit dem Abverkauf der letzten Tage ist der Kurs von Dogecoin unter den EMA 20 gefallen, was an sich bereits ein negatives Signal ist und notiert jetzt gerade am EMA 50. Dieser gilt als starke Supportlinie und es wird entscheidend für Dogecoin und den Kursverlauf der nächsten Tage werden, ob der EMA 50 den Abverkauf hält. Sollte der Kurs darunter brechen, läge die nächste bedeutende Supportzone erst beim EMA 200 und damit etwa 8 Prozent tiefer. Anleger sollten bei Investments in Dogecoin derzeit also eher vorsichtig sein. Vor allem, da es derzeit eine Reihe von spannenden Alternativen wie dem neuen $HYPER-Token gibt.

