Ist dieser Coin wirklich bald am Ende?✖️ Ripple-Nachfolger bringt sich in Stellung🤺!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Schon mehr als 23.000 Kryptowährungen sind am Markt verfügbar. Schwer, da den Überblick zu behalten. Die stetig wachsende Zahl zeigt aber auch, wie hart umkämpft der Markt inzwischen ist.

Nach Altcoins, die jahrelang die Top-Rankings nach Marktkapitalisierung oder Handelsvolumen dominiert haben, kommen jetzt die ersten, überaus erfolgreichen, Coins 2.0 auf den Markt. Sie werden auch als Coins20 bezeichnet, XRP20 ist einer von ihnen.

Coins der neuesten Generation drängen auf den Markt

Krypto-Altcoins zeigen häufig nur noch Seitwärtsbewegungen

XRP20 kombiniert mehrere Technologien für Mehrwerte

Innovativer Stake-to-Earn Mechanismus setzt Maßstäbe in der Branche

Anleger kaufen Coin ohne DEX-Listing, Staking im Vordergrund

Jubel über Kursexplosionen bei Altcoins verblasst

Wie groß war die mediale Aufmerksamkeit, als der Bitcoin über die 30.000er Marke sprang. Die Öffentlichkeit, allen voran natürlich die Anleger, schienen außer sich zu sein vor Freude. Inzwischen sind die Stimmen verstummt, der Applaus ruht.

Grund dafür ist der nur kurze Sprung in lukrative Chartbereiche. Anleger reiben sich verwundert die Augen, denn es geht zunächst nur in eine Richtung, und zwar seitlich.

Das muss zunächst nichts Negatives bedeutet, immerhin verliert der Bitcoin und die anderen Altcoins nicht an Wert. Anleger dürften es aber leid sein, dass sich bei den Kursen so gar nichts tun will.

Schließlich geht es beim Vermögensaufbau und dem Trading um den Aufbau von Gewinnen, die der Vermehrung des eingesetzten Kapitals dienen.

Während selbst die ermüdeten Tech-Werte wieder anziehen und sogar hoffnungslose Fälle wie die Commerzbank Milliardengewinne verkünden, trübt der Blick auf die Altcoin-Werte die Anlegerstimmung nachhaltig.

Doch es gibt einen hellen Stern am dunklen Kryptohimmel, und zwar in Form einer neuen Generation Coins, die nicht nur eine zweite Chance bieten, sondern mit innovativer Technologie punkten können.

Zieht XRP20 am Original Ripple-Coin vorbei?

Die Commerzbank macht es vor, sie zieht trotz hoher Belastungen ihre Gewinne. Davon können Altcoins derzeit nur träumen. Auch wenn mit Blick auf das langfristige Depot natürlich eine enorme Wertsteigerung festzustellen ist.

Bei 0,005875 US-Dollar für den niedrigsten Ripple-Preise in CMC und dem höchsten XRP-Preis beim ATH in Höhe von 3,093 US-Dollar, entspricht das einer Wertsteigerung des Ripple-Coins von sagenhaften 426 Prozent.

Doch jetzt gibt es ernstzunehmende Konkurrenz für die verwöhnten Altcoins in Form einer neuen Generation von Coins, die sich Coin20 oder Coin 2.0 nennen. Allen voran hatten schon BTC20 und XRP20 für Wirbel unter Krypto-Anlegern gesorgt.

BTC20 ist inzwischen komplett ausverkauft. Der Pre-Sales wurde sprichwörtlich überrannt. Jetzt ist XRP20, ein Ripple-Nachfolger, im Vorverkauf erhältlich und der muss sich hinsichtlich seines Wachstumspotenzials auf keinen Fall hinter seinem großen Vorbild verstecken.

Das liegt nicht nur am sensationell erfolgreichen Stake-2-Earn Modell, sondern auch an den extrem niedrigen Preisen für den nativen Token $XRP20.

In weniger als 72 Stunden über ½ Million US-Dollar

Zugegeben, in der Geschichte von Kryptowährungen seit Bitcoin gibt es ganz andere Erfolgsgeschichten mit aberwitzigen Summen. Doch gehen wir mal ins Detail und schauen uns an, warum dieser Pre-Sales so erfolgreich ist:

Bewährtes Grundmodell, neuere Technologien: Zusammen mit den Entwicklern wurde von der Community ein Rahmenwerk entwickelt, dass sich zwar stark an dem Original von Ripple orientiert. Man hat jedoch großen Wert auf echte Verbesserungen gelegt und sich so am Ende gegen die Ripple-Blockchain und für die Ethereum-Blockchain entscheiden. Dafür gab es jedoch nicht nur nachhaltige Gründe.

PoS macht es möglich – Stake-2-Earn Modell vorgestellt: Krypto-Staking erfreut sich steigender Beliebtheit. Das liegt einerseits an lukrativen und meist überdurchschnittlichen Erträgen, die sich damit erwirtschaften lassen. Andererseits ist es auch die Einfachheit des Systems, dass vor allem Anfänger und Neueinsteiger in den Markt bringt.

Nicht zuletzt ist auch die Tatsache, dass ein Investment schon ab 100 EUR ausreicht, um am S2E-Modell von XRP20 teilnehmen zu können, ein verkaufsförderndes Argument auf Seiten der Entwickler der Ripple-Kopie 2.0.

Extrem niedrige Preise steigern Gewinnchancen: Ist ein Asset von vornerein teuer, dann muss sein Potenzial schon wirklich auf lange Frist betrachtet überzeugend groß sein. Stellen Sie sich vor, Bitcoin kostet heute um die 26.000 EUR, könnte es sein, dass der Bitcoin-Kurs in 10 Jahren 10 x so viel Wert ist? Oder tritt die Bitcoin Schock-Prognose ein?

Lesetipp : XRP20 Coin kaufen bei Cryptonews

Jedenfalls müssen Anleger für bemerkenswerte Gewinne im Depot bei Bitcoin schon ordentlich tief in die Tasche greifen. Mit XRP20 ist dies jedoch anders, hier sind auch Krypto-Millionäre mit KI-Technologie möglich. Doch zurück zum Ripple-Nachfolger mit beeindruckendem Potenzial: XRP20.

XRP20: Ein Coin 2.0, wie er im Bilderbuch steht, vollgepackt mit Funktionen und Mehrwerten, von denen Ripple nur träumt.

Privatanleger bekommen zweite Chance: Bei Ripple handelt es sich um ein Geschäftsmodell, dass vollständig auf den (eigentlich verhassten) Bankensektor ausgelegt ist. Nach der Beilegung des jahrelangen Streits mit der US-Börsenaufsicht SEC sollte es jetzt endlich weitergehen mit den Gewinnen und dem Ausbau der Infrastruktur für ein Banken-Bezahlsystem.

Der von Ripple damals initiierte ICO war aus diesem Grund auch nur für institutionelle Anleger freigegeben. Banken und Finanzinstitute brauchen den Ripple-Coin, um an dem einheitlichen Standard, den Ripple plant, teilnehmen zu können. Privatanleger schauten derweil frustriert in die Röhre, schließlich nahmen die Banken so fette Gewinne mit.

Jetzt ist aber endlich die langersehnte zweite Chance für Anleger da. Mit XRP20 geht es für 0,000092 US-Dollar im Pre-Sales los. Sobald der Vorverkauf beendet ist, wird nicht etwas ein großes DEX-Listing verkündet, stattdessen erhalten die Anleger Zugang zum Stake-2-Earn Modell.

Stake-2-Earn könnte passives Einkommen generieren: Staking ist seit ETH 2.0 in aller Munde, auch wenn es schon vor der Umstellung von Ethereum auf den energiesparsamen Proof-of-Stake Staking-Angebote wie beispielsweise die von Cardano gab. Bisher haben neue Projekte nach dem Ende des Pre-Sales einen Token Launch durchgeführt, bei dem der Coin an öffentliche Handelsplätze ging.

Lesetipp : Cardano Kurs Prognose 2023

Marktturbulenzen und Spekulanten haben aber in der Vergangenheit häufig für Unruhen gesorgt. XRP20 hat sich dieser Thematik mit einem neuen Konzept gewidmet und stellt den Token Launch derzeit nicht in den Rahmen der Möglichkeit, sondern konzentriert sich vollständig auf den Ausbau finanzieller Anreize für Anleger.

Sie legen einfach ihre gekauften $XRP20 Coins nach dem Kauf auf der Plattform fest. Dieser Vorgang wird auch als Staking bezeichnet, bei dem die Token gesperrt sind, sie aber dafür Staking-Rewards, also neue Coins, erhalten. Die Belohnungen fließen regelmäßig in Ihre Wallet. Sie müssen nichts weiter dafür tun, als die gesperrten Token im XRP20-Projekt zu belassen.

Ripple XRP20 Im Vorverkauf Preis unter 1 US-Dollar Preis unter 0,10 US-Dollar MetaMask Wallet Dezentralisierte Verwahrung Staking-Vertrag auf Ethereum Passives Einkommen Energiesparender PoS ICO für Privatanleger Anfänger bevorzugt Streit mit der SEC Kurz- und mittelfristig traden Langfristiges Investment Gilt als Wertpapier Tokenburn

Mit dieser hinterlegten Liquidität arbeiten die Entwickler und fördern damit den Wert des Projekte auf mittel- und langfristige Sicht. Deshalb gilt XRP20 auch als HODLer-geeignetes Asset, das mehrere Jahre erhalten bleibt.

Fazit: Noch liegt Ripple auf Platz 5 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Doch es könnte auf lange Sicht gesehen für den Altcoin schwer werden, diese Position zu halten. Zu viele neue Coins drängen auf den Markt und üben ordentlich Druck auf bewährte Konzepte aus.

Auch wenn Ripple zweifelsohne eine Erfolgsstory aufweisen kann, gibt es doch viele Argument, die für den Ripple-Nachfolger XRP20 sprechen könnten.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/