Jemand hat Bitcoin kopiert und damit einen riesigen Erfolg am Kryptomarkt! ➿ Kommt jetzt eine neue Ära?

Gerade hat das Projektteam einen wichtigen Meilenstein veröffentlicht, und zwar den, dass bereits 1 Million $BTCBSC im Staking-Pool gesperrt wurden. Die Bitcoin Kopie bietet anders als das Original das Staking an und offenbar, nehmen dass die Anleger rege an. Auch der Pre-Sales von Bitcoin 2.0, so wird Bitcoin BSC auch bezeichnet, läuft bestens. Hier sind alle Details zur besten Bitcoin-Kopie, die es vielleicht je gab.

Bitcoin 2.0 basiert auf Binance Smart Chain

Bitcoin-Kopie für nur 0,99 $ im Pre-Sales traden

Schon über 2,19 Millionen USD eingenommen

Wunderbare Gelegenheit für Anleger, die Bitcoin für 1 Dollar verpasst haben

Warum ist Bitcoin-Kopie so erfolgreich?

Als Kopie oder Weiterentwicklung lässt sich Bitcoin BSC bezeichnet. Als Tokenstandard wurde der BEP-20 der Binance Smart Chain verwendet, was das Staking der Token möglich macht. Das ist der wohl größte Unterschied von Bitcoin 2.0 zu Bitcoin.

Denn wer auf den Preis von nur 0,99 $ blickt, wird sich vielleicht ins Jahr 2011 zurückversetzt fühlen. Genau da kostet 1 Bitcoin auch nur 1 Dollar und genau diesen Zeitpunkt lassen die Entwickler von Bitcoin BSC wieder aufleben.

Doch dahinter steckt nicht etwa reine Nostalgie, auch das wirtschaftliche Interesse der Anleger wird mit dem Pre-Sales-Preis unter 1 Dollar berücksichtigt. Bitcoin ist bis heute nicht nur die erste und damit älteste, sondern auch die erfolgreichste Kryptowährung.

Daran wird sich wohl in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Doch Bitcoin 2.0 steht in den Startlöchern und zeigt mit dem riesigen Erfolg im Vorverkauf, wie groß sein Wachstumspotenzial ist.

Vorteile Nachteile Innovativer Bitcoin 2.0 Coin Begrenzte Zeit im Pre-Sales = FOMO Staking-Optionen verfügbar Nur für langfristiges Investment Passives Einkommen möglich Wird nicht von Händlern als Zahlungsmittel akzeptiert Großer Andrang im Pre-Sales Schon über 1 Million Token gesperrt Bereits über 2,19 Mil USD investiert

Welche Unterschiede bestehen zwischen Bitcoin und Bitcoin 2.0?

Mit seiner Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers hat der unter dem Synonym agierende Satoshi Nakamoto die (Finanz-)Welt nachhaltig verändert. Zunächst hatte ein Bitcoin auch nur 0,07 $ beim ersten Listing gekostet. Ob der Entwickler wirklich damals geahnt hat, wie groß der Erfolg von Bitcoin sein würde?

Wir wissen es nicht, aber wir sind uns sicher, heute würden viele Anleger gerne in der Zeit zurückreisen und Bitcoin kaufen, als der Coin aus heutiger Sicht ein echtes Schnäppchen war.

Die Entwickler von Bitcoin BSC haben diese Kundenwünsche angenommen und einen Bitcoin-inspirierten Coin der zweiten Generation, auch als Bitcoin 2.0 bezeichnet, entwickelt, der sich in einigen Grundzügen jedoch von Bitcoin unterscheidet.

Kryptowährung Bitcoin on BSC Kürzel $BTCBSC Blockchain Binance Smart Chain Token Supply 21 Millionen Token Start 01.09.2023 Preis 0,99 $ Kategorie Bitcoin-Alternative Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen

Der Original-Coin hat vor allem den Zweck als digitales Zahlungsmittel eingesetzt zu werden. Bei Bitcoin BSC stehen die finanziellen Anreize für Anleger im Fokus.

Deshalb hat man sich für die Binance Smart Chain entschieden. Die Blockchain ist sehr ausgereift und verwendet den Proof-of-Stake, was das Staking möglich macht.

Damit ist ein wesentliches Kriterium erreicht, um Anlegern neben dem Traden des Tokens auch ein passives Einkommen zu ermöglichen. Der Proof-of-Stake ist darüber hinaus wesentlich energiesparsamer als der von Bitcoin verwendete Proof-of-Work.

Bitcoin on BSC Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin SV BTC20 Konsensverfahren PoS PoW PoW PoW PoS Staking Staking-Rewards 120 Jahre maximal keine keine keine 120 Jahre maximal Pre-Sales Preis 0,99 $ 25.773 $ 192,15 $ 30,34 $ 1.70 $ Auf BNB Smart Chain

Zudem gibt es mit dem regelmäßigen Bitcoin Halving eine Halbierung der Belohnungen für die Miner. Bei Bitcoin BSC stehen aber Staking-Rewards als wichtigste Säule im Ökosystem bereit, die statt weniger zu werden, mit überdurchschnittlichen Renditen überzeugen.

Das Staking von Bitcoin BSC hat folgende Vorteile

Passives Einkommen über 120 Jahre möglich

Anfangspreis des Token nur 0,99 $

Staking-Rewards von Anfang an erhalten

Auszahlungen jederzeit möglich

Anfangsinvestition von nur 10 $

Fazit: Mit dem Wissen, dass Sie jetzt über die Bitcoin-Kopie Bitcoin BSC haben, scheint klar zu sein, warum die anderen Anleger bereits in den Coin investiert haben. Der große Erfolg von Bitcoin 2.0 liegt sicherlich an dem fantastischen Einstiegspreis von nur 0,99 $ und den großartigen Staking-Optionen, die verfügbar sind.

Anders als ältere Bitcoin-Kopien basiert der Token auf der Binance Smart Chain, die in der Branche einen ausgezeichneten Ruf genießt und bisher noch nie ausgefallen ist. Bitcoin 2.0 zum Preis von nur 0,99 $ pro $BTCBSC ist zweifelsohne eine perfekte zweite Chance, auf die viele Anleger gewartet haben.

