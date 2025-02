Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagvormittag entwickeln

VanEcks Krypto-Rückblick auf Prognosen für Bitcoin, Ether & Co. in 2024: Das ist eingetreten

Größter Krypto Crash der Geschichte dank Handelskrieg: Was jetzt?

Kryptokurse am Montagmittag

Heute im Fokus

Lufthansa erwartet von Ita im ersten Jahr schwarze Zahlen. Knorr-Bremse: Nach Jefferies-Empfehlung gut aufgestellt. Fresenius: Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed gefunden. L'Oréal: Verkauf von Sanofi-Aktien an Pharmakonzern. Hapag-Lloyd und Maersk schmieden Allianz für geteilte Laderäume. BVB: Kehl stellt Zugänge in Aussicht. UniCredit hält auch kleinen Anteil an Generali.