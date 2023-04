Euro Dollar Kurs: Darum stagniert der Euro knapp unter 1,10 US-Dollar

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0970 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte gilt das Interesse der Anleger Preisdaten. In der Eurozone und Großbritannien veröffentlichen die Statistikämter Zahlen für den März. Es dürfte das Bild bestätigt werden, dass zwar die allgemeine Teuerung auf hohem Niveau tendenziell sinkt, der unterliegende Preisauftrieb aber sehr hoch bleibt. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen waren zuletzt deutlich teurer geworden.

/bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

