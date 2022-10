Warum sich der Eurokurs nur wenig verändert präsentiert - Britisches Pfund stabilisiert sich

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9712 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Nachmittag stehen Kennzahlen zu den Erzeugerpreisen auf dem Programm, die Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung liefern können und daher am Markt derzeit stark beachtet werden. Außerdem wird die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend erwartet. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weitere starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten.

Kursgewinne gab es hingegen beim Britischen Pfund, das im Mittagshandel zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die britische Notenbank hatte zuletzt die Stützungskäufe am Anleihenmarkt ausgeweitet, nachdem es zu Kursturbulenzen gekommen war. Am Vormittag hatte ein Sprecher der Notenbank allerdings bekräftigt, dass die Anleihekäufe zur Stützung des Marktes wie angekündigt am Freitag beendet werden.

Auch beim koreanischen Won zeigten sich Kursgewinne, nachdem die Notenbank des Landes am frühen Morgen den Leitzins angehoben hatte. Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

