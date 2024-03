Keine Kursgewinne mehr

Der Euro hat am Dienstag die Kursgewinne der beiden vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0851 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0846 Dollar festgesetzt.

Gebremst wurde der Euro durch eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem an den US-Börsen zuletzt weitere Höchststände ausgeblieben waren.

Zuvor hatte der Euro von schwachen US-Konjunkturdaten profitieren können. Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Wirtschaftsdaten aus den USA gerichtet, die am Nachmittag für neue Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie und zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, die am Markt stark beachtet werden.

FRANKFURT (dpa-AFX)