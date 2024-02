KI-Boom noch nicht vorbei: Worldcoin mit neuem Allzeithoch, Scotty Nachfrage explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer die Rallye vom Worldcoin in den letzten Tagen verfolgt hat, fragt sich vielleicht, wann den Bullen die Luft ausgeht. Noch scheint das allerdings nicht der Fall zu sein. Der Coin des OpenAI-Gründers Sam Altman erreicht auch heute wieder ein neues Allzeithoch. Dadurch wird schnell klar, dass der Hype um Kryptowährungen, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen, noch lange nicht vorbei ist. Das zeigt sich auch bei Scotty the AI (SCOTTY), bei dem die Nachfrage derzeit ebenfalls explodiert und die 700.000 Dollar Marke inzwischen überschritten wurde.

Worldcoin legt um 73 % zu

Mit dem Worldcoin (WLD) handelt es sich um ein weiteres Projekt, bei dem auch der ChatGPT-Gründer Sam Altman mit von der Partie ist. Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass der Erfolg von OpenAI auch auf den Worldcoin überspringt. Mit der Ankündigung von Sora, dem Text to Video Tool, das in ChatGPT integriert wird, ist auch die Nachfrage nach KI-Coins explodiert. Allein in der letzten Woche hat der Worldcoin um 73 % zugelegt.

(Worldcoin Kursverlauf in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Damit liegt die Marktkapitalisierung inzwischen bei über 1,2 Milliarden Dollar. WLD belegt inzwischen Platz 65 im Krypto-Ranking und nachdem erst heute ein neues Allzeithoch erreicht wurde, ist auch nicht davon auszugehen, dass hier bereits Schluss ist. Der Erfolg von Nvidia trägt ebenfalls dazu bei, dass Anleger davon überzeugt sind, dass im KI-Bereich in den nächsten Monaten und Jahren noch hohe Gewinne erzielt werden können. Auch bei Nvidia steigt der Aktienkurs von Allzeithoch zu Allzeithoch.

Das Besondere an Worldcoin ist, dass es eine neue Form der Identifikation nutzt: die Iris-Scan-Technologie. Benutzer können durch das Scannen ihrer Iris mittels eines sphärischen Geräts namens Orb Worldcoin-Token erhalten. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass jede Person nur einmal teilnehmen kann, indem eine einzigartige Identität geschaffen wird.

(Worldcoin Daten – Quelle: Worldcoin)

Die Iris jedes Individuums ist einzigartig, ähnlich wie Fingerabdrücke, und wird dazu verwendet, einen speziellen Identifikationscode zu generieren, der auf der dezentralisierten Blockchain von Worldcoin gespeichert wird. Ziel ist es, eine globale Wirtschaft zu fördern, indem jedem Menschen ein Anteil an der Kryptowährung gegeben wird, unabhängig von seinem wirtschaftlichen Status oder seinem Wohnort. Die Nachfrage explodiert aber auch bei zahlreichen weiteren KI-Coins, sodass auch Fetch.ai zu den großen Gewinnern in der letzten Woche gehört hat und Anleger nun auch beim neuen $SCOTTY kein Halten mehr kennen.

Jetzt mehr über $SCOTTY erfahren.

Scotty the AI profitiert vom Hype

Es ist schwer abzuschätzen, ob sich die Aufregung um Worldcoin wieder legen wird und der Kurs nach Gewinnmitnahmen wieder deutlich nachgibt, oder ob das erst der Beginn eines Bullruns ist, bei dem Worldcoin noch deutlich höher steigen kann. Deshalb setzen inzwischen viele Anleger auf Coins, die sich zwar auch mit KI beschäftigen, aber noch keine solche Kursexplosion hinter sich haben. Vor allem neue Coins rücken dabei in den Fokus der Investoren, da diese schon bald nach der Markteinführung um ein Vielfaches steigen können, wenn die Bewertung beim Start noch niedrig ist. Davon profitiert vor allem Scotty the AI ($SCOTTY) aktuell.

(Scotty the AI Token – Quelle: Scotty-Website)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren $SCOTTY-Token im Wert von mehr als 700.000 Dollar gekauft. Das Projekt überzeugt mit einer Token-Swap-Funktion, die sekundenschnelle Transfers zu den besten Bedingungen ermöglicht und auch ein eigener Sprachbot, der ChatGPT in nichts nachsteht, ist integriert. Dieser klärt User über die Blockchain, Kryptowährungen, Cyber Security und viele weitere Themen auf. Gerüchten zufolge soll auch ein eigenes Play 2 Earn Game entwickelt werden, wodurch die Nachfrage nach dem $SCOTTY-Token nochmal sprunghaft ansteigen dürfte.

$SCOTTY ist aktuell im Presale erhältlich, wodurch sich für Investoren die Gelegenheit ergibt, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen. Für frühe Käufer ergibt sich außerdem der große Vorteil, dass bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bereits mehrere Preiserhöhungen geplant sind, was für diejenigen, die vorher einsteigen, bereits einen Buchgewinn bedeutet. Hält der Hype um KI-Coins an, kann der $SCOTTY-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, haben bereits Kursziele von mehr als dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises ausgesprochen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.