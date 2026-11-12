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KI prüft Bitcoin-Ursprung

18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Satoshi-Rätsel lösen? Was Anleger wissen müssen

18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Satoshi-Rätsel lösen? Was Anleger wissen müssen

Ein Entwickler baut mit KI Bitcoin-Software von 2009 nach, eine Schwachstelle findet sich nicht, doch der Kurs steht unter Druck: Was bleibt vom Satoshi-Mythos für Anleger?

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  • Entwickler baut mit KI frühe Bitcoin-Software nach
  • Satoshis mutmaßliche Coins bleiben ein Risiko für die Stimmung
  • Mittelabflüsse und Regulierung belasten den Markt zusätzlich

Bitcoin ist am 31. Oktober 18 Jahre alt geworden, und das Rätsel um den Gründer Satoshi Nakamoto bleibt ungelöst. Ein Entwickler hat mithilfe von KI eine erhaltene frühe Version der Software nachgebaut, an der Identität des Erfinders ändert das nichts, wohl aber an der Debatte über Sicherheit.

Bitcoin und Satoshi: Ein Gründer, der verschwand

Satoshi Nakamoto veröffentlichte am 31. Oktober 2008 das Bitcoin-Whitepaper, das eine Form von Geld ohne Banken vorschlug. Im Jahr 2010 hörte Nakamoto auf, öffentlich zu schreiben, und Bitcoin entwickelte sich ohne den Gründer weiter.

Ein Teil des Rätsels ist finanziell. Laut BeInCrypto werden rund 1,1 Millionen Bitcoin einem frühen Miner zugeschrieben, den viele für Satoshi halten, und die meisten dieser Coins sind unangetastet. Zum Kurs von Ende Oktober dieses Jahres entspräche das etwa 85 Milliarden US-Dollar, und niemand weiß, wer heute die privaten Schlüssel besitzt. BeInCrypto hält es für möglich, dass bei einer plötzlichen Bewegung dieser Coins schon die Unsicherheit den Markt bewegen könnte, auch ohne belegten Verkauf.

Der Gründer ist damit mehr als eine Legende. Seine mutmaßlichen Coins sind ein Risikofaktor für die Stimmung, dessen Eintritt sich nicht vorhersagen lässt.

KI und Bitcoin: Was die Analyse zeigt und was nicht

Im Oktober baute der Entwickler T4T5 mit Anthropics Claude eine erhaltene Bitcoin-Software aus dem Jahr 2009 nach, die Byte für Byte mit dem Original übereinstimmt, wie BeInCrypto berichtet. Das Programm vom ersten Tag bleibt dagegen verschollen. Claude verfolgte zudem mysteriöse Zahlen in Verschlüsselungsstandards der NSA zu einem zeitstempelbasierten Zufallszahlengenerator zurück, einem Verfahren zur Erzeugung von Zufallswerten, was Vermutungen über versteckte Schwächen verringerte. Keine Erkenntnis offenbarte eine Schwachstelle auf der Bitcoin-Blockchain.

Die Risiken liegen in der Zukunft. Der Milliardär und Investor Chamath Palihapitiya warnte Ende Oktober, Bitcoin könne irgendwann gehackt werden und auf null fallen.

Forscher haben laut BeInCrypto zudem darauf hingewiesen, dass künftige KI-Technologien mathematische Abkürzungen finden könnten, die öffentliche Schlüssel gefährden. Ein solcher Angriff ist bislang jedoch nicht praktisch möglich. Die nächste Bewährungsprobe sieht BeInCrypto darin, ob die dezentrale Community rechtzeitig Sicherheitsanpassungen trifft.

Die KI lüftet das Satoshi-Geheimnis damit nicht. Ihr Nutzen liegt bisher im Prüfen alter Annahmen, während die Sicherheitsfrage eine Langfristfrage bleibt.

Marktlage: Abflüsse und Regulierung belasten Bitcoin

Den Kurs bewegen aktuell eher kurzfristige Faktoren. Anleger dürften sich Sorgen um eine schärfere Regulierung machen, nachdem die Demokraten bei den Zwischenwahlen beide Kammern des US-Kongresses gewonnen haben.

Derweil verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs vom 2. bis 6. November 2026 Nettoabflüsse von 1,28 Milliarden US-Dollar, den größten Wochenabfluss seit Ende Juni. Davon entfielen rund 1,21 Milliarden auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock, der Abzug konzentriert sich also auf einen Fonds.

Kurzfristig stehen damit Kapitalflüsse und Regulierung im Vordergrund. Die Satoshi-Frage wirkt dagegen eher als Langfristthema.

Am 8. und 9. Dezember dürften sich die Blicke der Anleger dann auf die Sitzung der US-Notenbank richten, bei der sich zeigt, ob Zinssorgen den Markt weiter belasten werden.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: SWKStock / Shutterstock.com

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11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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