KI-Revolution: Was Privatinvestoren jetzt wissen müssen

In der sich ständig wandelnden Finanzwelt hat Künstliche Intelligenz (KI) das Potenzial, die Art und Weise, wie wir investieren, zu revolutionieren. Sie verändert das Trading, ermöglicht präzisere Prognosen und bietet Investoren Zugang zu bisher ungenutzten Informationen. In diesem Artikel untersuchen wir die Konsequenzen der KI für Privatinvestoren und erörtern, wie sie künftig davon profitieren könnten.

Vorteile der Nutzung von Künstlicher Intelligenz für Privatinvestoren

In der heutigen Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) können Privatinvestoren eine Reihe von Vorteilen nutzen. Dank der technologischen Fortschritte haben sie Zugang zu Hilfsmitteln, die früher nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren, und können dadurch ihre Entscheidungsfindung verbessern.

Künstliche Intelligenzen bieten Zugang zu fortschrittlichen Anlagestrategien

KI hat den Anlegern Türen geöffnet, die bisher nur für große Finanzinstitutionen offenstanden. KI-basierte Tools können komplexe Marktanalysen durchführen und maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln. Sie nutzen Algorithmen, die die Fähigkeit haben, große Mengen an Daten zu analysieren und Muster zu erkennen, die Menschen aufgrund der Geschwindigkeit verpassen. So können Privatanleger fundierte Investitionsentscheidungen treffen, die auf soliden Daten und Analysen beruhen.

Künstliche Intelligenzen für Entscheidungsfindung und Emotionskontrolle

Anlageentscheidungen sind oft emotional geladen. KI kann dabei helfen, diese Emotionen zu kontrollieren, indem sie sachliche und unvoreingenommene Informationen liefert. Sie ermöglicht es den Investoren, auf fundierten Daten und statistischen Wahrscheinlichkeiten basierende Entscheidungen zu treffen, anstatt sich von Emotionen leiten zu lassen.

Navigieren im Marktrauschen und Trendprognosen

Mit der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte, die zum Teil auf den Aufstieg von KI zurückzuführen ist, kann es eine Herausforderung sein, das sogenannte Marktrauschen zu durchdringen. Tatsächlich machen KI und Algorithmen mittlerweile schätzungsweise 80 % des Handelsvolumens auf den Finanzmärkten aus. Traditionelle Analysemethoden stoßen dabei an ihre Grenzen. KI kann dabei helfen, dieses Rauschen zu filtern und wichtige Informationen aus der Flut von Marktdaten zu extrahieren.

Künstliche Intelligenz im Trading

KI kann genutzt werden, um komplexe Handelsstrategien auszuführen. KI-Algorithmen sind in der Lage, blitzschnelle Trades auf der Grundlage von vordefinierten Kriterien durchzuführen, was es ihnen ermöglicht, auf Markttrends zu reagieren, bevor sie von menschlichen Händlern erkannt werden. Dadurch können Privatinvestoren in einem hochdynamischen Marktumfeld effizient handeln und so möglicherweise höhere Renditen erzielen.

Zukunftsvisionen für KI im Handel

Die kommenden Jahre werden voraussichtlich einen signifikanten Anstieg der Künstlichen Intelligenz im Handelssektor erleben. Die laufende technologische Evolution und das wachsende Interesse von Unternehmen an diesen Technologien treiben diese Bewegung voran.

Dank der Weiterentwicklung in Bereichen wie maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und Deep Learning werden KI-basierte Systeme zunehmend effizienter und fähig, präzisere Handelsentscheidungen zu treffen. Dadurch könnten KI-gestützte Handelssysteme die menschlichen Händler in vielen Aspekten übertreffen.

Es ist zu erwarten, dass zukünftig KI-Systeme immer mehr in traditionelle Handelsplattformen integriert werden. Damit würden fortgeschrittene Analyse- und Handelsinstrumente für Anleger verfügbar gemacht. Dies würde eine breitere Gruppe Investoren dazu befähigen, von KI-unterstützten Handelstechnologien zu profitieren und ihre Entscheidungsfindung im Handelsprozess zu optimieren.

Ein beispielhaftes und aufstrebendes Projekt in diesem Sektor ist yPredict. Diese gefragte All-in-one-Plattform bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich hochmoderner, KI-basierter Krypto-Preisprognosen auf institutionellem Niveau, die für ein breites Publikum zugänglich sind.

Fortschrittliches KI-Trading von yPredict

In der Tat stellt yPredict eine Plattform dar, die Entwickler von künstlichen Intelligenzen (KI) und Machine Learning (ML) mit institutionellen und privaten Anlegern verbindet. Die Quants können hier ihre Vorhersagemodelle und Handelssysteme veröffentlichen, welche von Anlegern gebucht werden. Auf diese Weise erzielen die erfolgreichsten Entwickler ein passives Einkommen und können ihre Erfolge weiter ausbauen, während Anleger von modernsten KI-Handelsprognosen und -systemen profitieren.

Die einzelnen Angebote werden von Tokeninhabern über die DAO bewertet, sodass die herausragendsten Dienste die meiste Beachtung bekommen. Die Staker wiederum erhalten 10 % der Gebühreneinnahmen. Der Wert des nativen Tokens $YPRED wird durch Staking, exklusive Zahlungsoptionen, Premiumfunktionen und den permanenten Zugang zu modernsten KI-Analysetools gestützt.

Ein bemerkenswerter Aspekt von $YPRED ist das begrenzte Angebot von nur 100 Millionen Token, was im Vergleich zu anderen Kryptowährungen mit Milliarden, Billionen oder noch größeren Mengen gering erscheint. Diese Begrenzung könnte dazu führen, dass der Coin stärkeren Preisbewegungen ausgesetzt ist und zu höheren Preisen tendiert. Angesichts der hohen Kurse anderer Token mit niedrigem Gesamtangebot scheinen die derzeitigen Vorverkaufspreise besonders attraktiv.

Hervorzuheben ist auch die faire Gestaltung des Presales. Von den insgesamt 100 Millionen Tokens sind 80 % für den öffentlichen Presale vorgesehen. Das fördert die Dezentralisierung des Projekts und minimiert das Risiko von sogenannten Rug Pulls, bei denen das Team den Preis zum Absturz bringt.

Abgesehen von seinem KI-Marktplatz bietet yPredict auch eigene fortschrittlichste KI-Analysetools. Nutzer können damit unter anderem über 100 verschiedene Marktmodelle analysieren und haben Zugriff auf modernste Sentiment-, Indikator- und Transaktionsanalysen. Dabei haben sie die Möglichkeit, nur jene Signale herauszufiltern, die basierend auf den jüngsten Kursdaten profitabel erscheinen. Dies führt zu profitableren Indikatoren, Handelsempfehlungen und Handelsrobotern.

Vorverkauf bereits in Phase 5 durch Ansturm der Investoren

Das Verkaufstempo des Presales von yPredict nimmt immer weiter zu und so befindet sich das Fundraising bereits in Phase 5 von insgesamt 8 Vorverkaufsstufen. Dabei werden die Token aktuell noch für einen Preis von 0,07 US-Dollar angeboten, bevor er in der nächsten Stufe um 40 % angehoben wird.

Bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse erhalten Investoren fortan immer noch 71,43 % Buchgewinne über den Vorverkauf von yPredict. Allerdings verbleiben nur noch Coins für weniger als 270.000 US-Dollar, bevor die nächste Preiserhöhung stattfindet. Daher sollte sich Interessierte jetzt beeilen, um sich möglichst günstige Verkaufspreise zu sichern.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.