Deshalb bewegt sich der Euro trotz Strafzöllen kaum

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1690 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Nur kurzzeitig war der Euro im frühen Handel über 1,17 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1671 Dollar festgesetzt.

Die in der Nacht auf Dienstag angekündigten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar bewegten die Devisenmärkte nur kurzzeitig. Am Markt hieß es, die zusätzlichen Zölle seien bereits erwartet worden und damit keine große Überraschung. Zudem seien die konjunkturellen Auswirkungen der zuvor beschlossenen Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 50 Milliarden Dollar bislang nicht besonders stark gewesen.

/bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

