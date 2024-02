Konjunktur im Fokus

Der Kurs des Euro hat sich nach den Kursschwankungen am Vortag kaum bewegt.

Die Gemeinschaftswährung Euro wurde am Freitag bei 1,0771 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig unter dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0758 (Mittwoch: 1,0776) Dollar fest.

Generell befindet sich der Euro seit Anfang Januar im Abwärtstrend. Ein Grund dafür ist der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt, was wiederum die starke Entwicklung der Wirtschaft in den USA widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund sind rasche und schnelle Zinssenkungen in der größten Volkswirtschaft der Welt ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden. Dies stützt den Dollar.

Datenseitig rechnen die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen zum Wochenschluss nicht mit größeren Impulsen für das Handelsgeschehen in Europa oder den USA, denn wichtige Veröffentlichungen stünden nicht an und vonseiten der Notenbanken dürfte es kaum etwas Neues geben. Aus Deutschland werden Verbraucherpreisdaten für Januar erwartet, doch dabei handelt es sich nur um eine zweite Schätzung.

/la/men

FRANKFURT (dpa-AFX)