Euro Dollar Kurs: Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0838 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0868 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemeine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Die amerikanische Währung konnte am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen zulegen. Am Markt war von einer Gegenbewegung die Rede, nachdem zuletzt ein unerwartet starker Rückgang der US-Inflation die Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen verstärkt hatte, was den Dollar im Verlauf der Woche zeitweise kräftig belastet hatte.

Zudem war die Risikofreude der Anleger an den internationalen Finanzmärkten im frühen Handel gedämpft. An den asiatischen Aktienbörsen zeigten sich Kursverluste, was die Nachfrage nach dem Dollar verstärkte, der unter Anlegern als vergleichsweise sicher gilt.

