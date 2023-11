Euro Dollar Kurs: Darum zieht der Eurokurs an

Konjunktur im Fokus

Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist wieder in Richtung der Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0849 Dollar festgesetzt.

Unterstützung erhielt der Euro von der freundlichen Börsenstimmung in Europa. Der sichere Hafen Dollar war deshalb etwas weniger gefragt. Sonstige Impulse gab es kaum. Inflationsdaten aus der Eurozone bestätigten das bekannte Bild eines rückläufigen Preisauftriebs, der allerdings immer noch über dem mittelfristigen Zielwert der EZB liegt. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bekräftigte seine Zuversicht, dass das EZB-Ziel von zwei Prozent im übernächsten Jahr wieder erreicht werden könne.

Am Nachmittag stehen in den USA einige Daten vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Ansonsten wollen sich einige Redner aus der US-Notenbank Federal Reserve zu Wort melden.

