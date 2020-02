Euro steigt - bessere Stimmung in der deutschen Industrie beflügelt

Heute im Fokus

DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Allianz plant nach Gewinnsteigerung höhere Dividende -- Gericht: Tesla darf Rodung fortsetzen -- T-Mobile US, Sprint, LPKF im Fokus

AUDIs e-tron-Fabrik fehlt Nachschub: Kurzarbeit in Brüssel. Kaufempfehlung von Commerzbank treibt KWS SAAT-Aktie an. Dr. Hönle verbucht Umsatz- und Gewinneinbruch. IPO - Exasol will an die Börse. Deutsche Steuereinnahmen steigen zu Jahresbeginn deutlich. CTS Eventim und US-Promoter Michael Cohl gründen Joint-Venture.