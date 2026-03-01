DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 -7,6%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.687 -3,9%Euro1,1618 +0,1%Öl92,27 +9,4%Gold5.167 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Boeing-Aktie legt zu: Flugzeugbauer offenbar vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max Boeing-Aktie legt zu: Flugzeugbauer offenbar vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunkturdaten

Euro schafft es wieder über 1,16 Dollar - das stützt die Gemeinschaftswährung

06.03.26 21:22 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum gibt der Euro nach | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel spürbar erholt und ist wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar geklettert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,0129 CNY 0,0135 CNY 0,17%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8668 GBP -0,0028 GBP -0,32%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0860 HKD 0,0108 HKD 0,12%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
183,3415 JPY 0,4515 JPY 0,25%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1618 USD 0,0009 USD 0,08%
Charts|News

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1603 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1561 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro.

Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Im Fokus standen an diesem Tag zudem die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen Experten zufolge Zinssenkungshoffnungen./ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com, Nomad_Soul / Shutterstock.com