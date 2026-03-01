Konjunkturdaten

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel spürbar erholt und ist wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar geklettert.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1603 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1561 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro.

Belastet wird der Euro derzeit vor allem durch die höheren Öl- und Gaspreise in Folge des Iran-Kriegs. Im Fokus standen an diesem Tag zudem die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie stützen Experten zufolge Zinssenkungshoffnungen./ck/jha/

