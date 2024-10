Konjunkturdaten im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor wichtigen US-Konjunkturdaten kaum verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0939 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

"Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationszahlen um 14.30 Uhr sollte sich die Marktaktivität in engen Grenzen halten", kommentierten Analysten der Dekabank das Handelsgeschehen. Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt im September abgeschwächt hat und sich weiter dem von der Notenbank Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent annähert.

Mittlerweile wird am Markt erwartet, dass die Fed die Zinswende bei der nächsten Sitzung Anfang November nur noch mit einem kleinen Zinsschritt fortsetzen wird. Die deutliche Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte dürfte sich demnach nicht wiederholen. Auch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Notenbank stützt nach Einschätzung der Experten der Dekabank die Erwartung, "dass die Fed die Zinsen im November und Dezember um jeweils 0,25 Prozentpunkte senken wird".

Zuletzt hatte die Erwartung, dass die Zinsen in den USA weniger stark sinken dürften, den Dollar tendenziell gestützt. Der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten. Seit Beginn des Monats hat die Gemeinschaftswährung fast zwei Prozent an Wert verloren.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)