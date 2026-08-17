Devisen im Blick: So bewegen sich Euro und Dollar

Konjunkturdaten im Blick

17.08.26 08:25 Uhr

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen und setzte damit seinen Aufwärtskurs vom Freitag fort.

Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1584 US-Dollar, nach 1,1570 Dollar am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1567 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte vor dem Wochenende von schwachen Konjunkturdaten aus den USA profitiert. Die Volkswirte der Helaba sehen derzeit ein freundliches übergeordnetes Bild. Sie sehen den Raum bis zur 200-Tagelinie bei 1,1630 eröffnet.

Heute wird am Nachmittag in den USA der Empire State Index für August veröffentlicht. Er gehört zu den wichtigen volkswirtschaftlichen Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Am Dienstag folgen dann mit dem ZEW-Index sowie unter anderem der US-Industrieproduktion weitere wichtige Konjunkturdaten.

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FRANKFURT (dpa-AFX)