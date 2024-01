Euro Dollar Kurs: Darum notiert der Euro stabil

Konjunkturdaten im Blick

Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert.

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0965 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0942 Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet das alljährliche Weltwirtschaftsforum, das Podiumsprogramm beginnt jedoch erst am Dienstag.

/bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)