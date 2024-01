Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Eurokurs kaum verändert

Konjunkturdaten im Fokus

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der ersten beiden Handelstagen des Jahres vorerst stabilisiert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0919 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger vor wichtigen Konjunkturdaten zurück. Bis zum Mittag werden Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich erwartet, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone . Die Daten könnten Rückschlüsse auf die weitere Zinsentwicklung liefern. Sie werden daher am Markt stark beachtet. Allgemein wird erwartet, dass die Inflation im Dezember wieder gestiegen ist.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarkts in den USA, die vor dem Hintergrund der künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenfalls im Fokus der Anleger stehen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft.

